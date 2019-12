Autonamen moeten weer tof worden!

Ik ben geen nummah! Willem IV, naast Bertha 38 in de wei...

Sommige producten verkopen zichzelf. Het maakt niet uit of je in een Audi A4, A5 of A6 stapt: het feit dat het een Audi is, betekent het meest. Of de naam A4 dan sexy is, maakt niet uit. Het verkoopt toch wel. Daarom is het ook zo jammer dat – sorry, maar dit gebeurt veel in China – veel auto’s met een nogal anonieme naam de markt op komen. Geef toe: de naam en diens uitspraak is één van de redenen dat je twijfelt over de Lynk & Co 01.

Grappig genoeg zijn er merken die niet graag van hun sterke namen af stappen. Oké, Volkswagen plant een hele serie cijfercodes voor de nieuwe ID-serie, maar het merk kenmerkt zich nog door de Golf, Passat, Polo en Eup. Een ander duo merken wat het stiekem best goed doet met hun namen: Kia en Hyundai. Kia bijvoorbeeld, waar geen nummertje voorkomt en je spannende namen als Soul, Stinger, Proceed GT en Sportage tegenkomt. Ook Hyundai heeft met hun SUV-serie alles vernoemd naar plaatsen en gebieden in de VS (Kona, Tucson, Santa Fe). Kortom: daarmee gooi je (op papier) iets hogere ogen dan ‘BMW X5 xDrive45e’.

Ook in andere regio’s doen de Koreanen dit. Behalve Korea zelf. De Kia Optima heet plaatselijk K5. Die is iets groter dan de K4 en K3, maar weer kleiner dan toplimo K900. Duidelijk, maar sexy? Nee. Gelukkig hebben de ‘US Exclusives’ nog een naam die bestaat uit een woord, behalve dan die K900. Omdat dat het vlaggenschip is, heeft Kia volgens verscheidende Amerikaanse bronnen het idee om die ‘K’-naamvoering in te voeren voor kleinere auto’s. De Optima zou, net als in Korea, K5 gaan heten.

Dat zou best jammer zijn. De naam wordt namelijk pas logisch als je vervolgens de Forte (Ceed Sedan) verandert naar K4, de Rio naar K3 en de Cadenza (een grotere Optima) naar K6. Dus moeten al die, toch wel pakkende namen, exit. Klinkt alsof wij autofanaten dan weer gaan janken om zaken die marketingtechnisch gewoon een beter idee zijn. Maar, is dat wel zo? Kennelijk heeft het feit dat de Optima een naam heeft en de K900 een cijfercode voor je kluis is, invloed op het feit dat de K900 (nog) geen potten breekt.

Current Optima is gonna move 90K+ for the year, with real name equity behind it. This change, if it happens, makes no sense at all. Every Kia has a name save for the K900, which has sold a whopping 360 cars all year. https://t.co/8Y7A7K2XgT — Alex Núñez (@Noonz) December 13, 2019

Rangorde is het voordeel van cijfercodes, maar een échte naam is toch iets karakteristieker. En geef toe, je zegt toch liever dat je een Stinger hebt dan een K5 GT? Meer autonamen: geen overbodige luxe.