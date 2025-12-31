Tesla sluit 2025 af met indrukwekkende mijlpaal

Ze hebben hun 900ste auto gebouwd! Of nee, wacht…

Tesla heeft het niet meer zo makkelijk als voorheen. Ze kampen met oprukkende concurrentie en een CEO die klanten wegjaagt. Het is dus niet gek dat er een dalende lijn is te zien in de verkoopcijfers. Toch moet je Tesla niet onderschatten.

Ondanks dalende verkoopcijfers zet Tesla nog steeds indrukwekkende aantallen neer. Op de valreep van 2025 hebben ze weer een mijlpaal te vieren. In Shanghai is namelijk de 9 miljoenste Tesla van de band gerold.

9.000.000

Helaas hadden ze niet genoeg ballonnen in de vorm van een 0, dus op de foto staat 900 in plaats van 9.000.000. Gelukkig maakt er deze keer niemand een controversieel gebaar op de groepsfoto. Toen moest Tesla de foto in allerijl Photoshoppen, wat niet helemaal gelukt was.

In juni van dit jaar rolde in Berlijn de 8 miljoenste Tesla van de band. Een snelle rekensom leert dat Tesla in een half jaar tijd een miljoen auto’s heeft geproduceerd. Toch knap, aangezien de line-up maar uit twee relevante modellen bestaat.

Bestverkochte auto ter wereld?

Op X deelt Elon Musk nóg een heuglijk feit: de Model Y is wederom de bestverkochte auto ter wereld. Althans, dat beweert Elon. We hebben nog geen keiharde cijfers die dat onderbouwen. Grappig genoeg wordt Elon Musk door zijn eigen chatbot Grok tegengesproken, die beweert dat de RAV4 de bestverkochte auto is in de voorlopige cijfers.

We moeten dus een slag om de arm houden, maar we kunnen wel aannemen dat de Model Y heel hoog eindigt in de wereldwijde verkoopstatistieken. Dat is al een prestatie op zich. Een aantal jaar geleden had niemand verwacht dat een Tesla de bestverkochte auto wereldwijd zou zijn.

Tesla is nu in ieder geval op weg naar de 10 miljoen. Met het huidige tempo zullen ze die mijlpaal ergens in 2026 bereiken.