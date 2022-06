Koop deze Brera Compressore met 350 pk!

De Alfa Brera Compressore is eigenlijk zoals het basismodel al had moeten zijn.

Ja, het is de Alfa Romeo Brera-maand. Nog niet zo heel erg lang geleden kwam de duurste Brera van Nederland voorbij. Een bijzonder fraai exemplaar in een smaakvolle kleurstelling: wit met pindakaas leder. Vanwege het bouwjaar (2010), de motor (1750 TBI) en de kilometerstand (26.711 km) was de prijs bijzonder hoog.

Heel erg gaaf, maar wil je niet liever een Brera met een beetje meer pit? Die 200 pk is in principe voldoende, maar meer is altijd beter toch? Je kon de Alfa Brera ook met een V6 krijgen, maar die was niet eens zo gek veel sneller.

Autodelta

Nee, als je een snellere Brera wilde, dan moest je je wenden tot Autodelta. Een Britse tuner die zijn hoogtijdagen beleefde in de jaren ’90, maar ook nog daarna diverse kits in de aanbieding had voor de 159, Spider en Brera.

Ze bestaan nog steeds (volgens hun website zijn ze onlangs verhuisd) en houden ze nog steeds bezig met het onderhoud en opvoeren van Alfa Romeo‘s. Ze komen af en toe voorbij, ook in Nederland en dit is er eentje!

Het is een Brera Compressore uit 2006, het eerste jaar dat de Brera op de markt was. Bijzonder: het is ook nog eens een origineel Nederlandse auto. De kilometerstand van 217.000 km over al die jaren valt dus reuze mee. Sowieso, je hebt niet heel erg veel keuze op het moment. Dit is de enige die we op het moment van schrijven konden vinden.

Vermogen Brera Compressore

Het hoogtepunt van de auto is natuurlijk de mechanische compressor. Deze zorgt voor een kleine 100 pk extra, zo’n 350 pk in totaal. Meer zou wellicht mogelijk zijn, maar je wil natuurlijk wel dat het lang heel blijft.

Over prestaties wordt met geen woord gerept, maar van 0-100 km/u moet nu in zo’n 5 seconden achter de rug zijn, met dank aan de Q4-vierwielaandrijving. Ook leuk, de auto heeft de handgeschakelde zesbak, niet de automaat.

Er zijn uiteraard vast wel een paar aandachtspuntje bij zo’n auto van die leeftijd. Maar vergeet niet dat je voor minder dan 10 mille wegrijd in de enige Brera die net zo snel is als deze eruit ziet. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

Meer lezen? Dit zijn de 13 gaafste moderne Alfa Romeo’s!