Noord-Brabant koploper qua elektrische auto’s, Jonguh!

Dat is wel prima voor hen. In plaats van al die XTC-lab-lijstjes aanvoeren, is Noord-Brabant ook koploper als het gaat om groene mobiliteit.

Noord-Brabant is een provincie die gewend is om bovenaan lijstjes te zijn. Meestal gaat het dan om de productie en handel in – niet geheel legale – verdovende middelen.

Oh ja, Bossche bollen zijn ze ook heel erg goed in. En cabaretiers voortbrengen. Maar nu blijkt het dat Brabanders erg goed zijn in het aanpassen aan nieuwe technologieën.

Noord-Brabant koploper

Dat blijkt uit de cijfers van de Rijksdienst Wegverkeer. Het invullen van het juiste type auto (op kenteken is de duurtest BMW een M Sport…) en schadevrije importkeuringen doen blijkt nog een opgave, maar ze zijn goed in cijfertjes. In dit geval hebben ze gekeken naar de verspreiding van elektrische auto’s.

En wat blijkt, Noord-Brabant voert de lijst aan, jonguh! Op dit moment zijn er namelijk 281.1865 elektrische’s kenteken gezet in het hele land. Met ‘op dit moment’ bedoelen we de cijfers van 18 mei, enkele weken geleden. Je kan niet alles hebben.

Wel is duidelijk te zien dat de het aantal registraties in Nederland van EV’s in rap tempo toeneemt. Zeker als je dat vergelijkt met de cijfers van benzine- (en met name) dieselauto’s.

Top 12 provincies qua EV’s:

De Top 12 ziet er als volgt uit. Noord-Brabant is koploper zoals vermeld. Flevoland is een opvallende nummer 4. Na Zuid-Holland daalt het aantal EV’s overigens wel erg fors. Enfin, kijk en huiver:

Noord-Brabant (48.910) Noord-Holland (47.333) Utrecht (42.685) Flevoland (40.379) Zuid-Holland (40.128) Gelderland (20.727) Overrijssel (11.693) Limboland (8.018) Friesland (7.223) Drenthe (6.024) Groningen (5.536) Zeeland (3529)

Wat valt er verder op? Dat het aandeel niet overal gelijk is. Logisch, want het aantal inwoners is ook niet gelijk verdeeld. De meeste mensen wonen nu eenmaal in de randstad. Wat dat betreft is Noord-Brabant een verrassing (met een zachte G uiteraard). Ook is het niet heel erg vreemd dat er minder elektrische auto’s zijn in de provincies waar men grotere afstanden rijdt en afhankelijker is van de auto.

Meer lezen? Dit zijn 12 opvallende feiten van de autoverkoop 2021 in Nederland!