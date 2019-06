Koop deze collectie Ferrari’s voor 6 miljoen

Met name die FXX krikt de gemiddelde waarde flink omhoog.

The difference between men and boys is the size of their toys. Velen van ons hebben een kleine collectie aan supercars thuis staan. Wacht, dat moeten we even anders verwoorden. Veel autoliefhebbers hebben een collectie supercars op schaal thuis in de vitrine staan. Fabrikanten als Minichamps, Bburago, AutoArt en Maisto maken schaalmodellen van de auto’s die we graag in het echt zouden willen hebben, maar waarvan de financiële haalbaarheid een struikelblok vormt.

Voor een enkeling maakt dit vrij weinig uit. Sommige mensen hebben één Ferrari, maar er zijn voldoende individuen die er meteen een heel zwikje Ferrari’s op na houden. Het is bijna niet te bevatten, maar deze gefortuneerden raken er dus een keertje op uitgekeken. Dus wat doen ze dan? Simpel, je biedt ze te viel aan. In dit geval gebeurde dat bij het bekende RM Sotheby’s, dat de zogenaamde ‘Ming-Collectie’ te veil aanbiedt.

De collectie bestaat uit 7 begeerlijke supercars. Qua geschatte opbrengst liggen de waardes nogal uiteen. De ‘goedkoopste‘ is een Ferrari 308 GTSi uit 1985, die tussen de 100.000 en 150.000 dollar moet opbrengen. Iets duurder is de Ferrari F355 Spider uit 1997 (125.000 tot 150.000 dollar). De ware kenner onder de AB-Lezers zal de F430 Spider uit 2007 zijn opgevallen. Deze rode schicht moet 200.000 tot 250.000 dollar gaan kosten. De duurste V8 cabrio is de Ferrari 458 Spider. Deze moet tussen de 225.000 en 275.000 dollar gaan opleveren. Mocht je denken:” Wat ziet die 458 er gaaf uit!” dan kan dat kloppen, de auto is voorzien van een Novitec Rosso onderstel. Dankzij een Akrapovic uitlaat zal die ongetwijfeld ook geweldig klinken.

Dan gaan we nu naar de duurdere auto’s. De 512 BBi uit 1984 moet zo’n 350.000 tot 425.000 dollar opbrengen. Maar de echte inkomsten kunnen gegenereerd worden met de F40. De auto is volledig ‘Classische’-gecertificeerd en heeft slechts 1.705 km op e klok staan. De afgelopen 28 jaar heeft de auto slechts twee eigenaren gehad. Dit gaat en prijzig geintje worden, de geschatte waarde is tussen de 1.500.000 en 1.800.000 dollar. Dan het absolute topstuk, een Ferrari FXX. Deze is gespoten in Rosso Scuderia en is voorzien van een witte streep over het midden. De trackday-versie van de Ferrari Enzo is ultra zeldzaam: er zijn er maar 30 van gebouwd. De FXX is nog ongebruikt en helemaal nieuw. Er is níet mee gereden in de afgelopen jaren. Alle reserve onderdelen zijn aanwezig. Dit exemplaar moet zo’n 3.000.000 dollar opleveren.