Trek de stenen uit de straat met een SQ2

Dankzij 610 Nm moet je eind komen.

De Audi SQ2 is een beetje “The Promise You Made” van Cock Robin. Een beetje fout, maar door SkyRadio grijs gedraaid pop-nummer uit de jaren ’80. Ondanks de voorliefde van ondergetekende voor hiphop, blues en jazz zet ik dit nummer altijd even harder als ‘ie voorbij komt. Als mijn bevriende muzikanten ook Autoblog blijken te lezen, heb ik een paar zware weken voor de boeg.

De Audi SQ2 is een beetje van hetzelfde laken en pak. Eigenlijk mag je ‘m niet leuk vinden. Het is een crossover, het is premium en de auto is vrij prijzig. Zeker als je kijkt wat je ervoor terug krijgt. En toch is het een geinige auto. In vergelijking met de gewone Q2 heeft ‘ie gewonnen aan visuele expressie zonder agressief over te komen. Kortom, stiekem best een leuk ding. Alleen niet vertellen aan je bevriende autoliefhebbers.

Maar kan het wel als MTM zich er mee bezig gaat houden? Motoren Technik Mayer heeft namelijk wat tuningspakketjes voor de SQ2 in de aanbieding. De aandrijflijn van de Audi SQ2 is grotendeels gelijk met dei van de Volkswagen Golf R of Audi TTS. Grote kans dat ze hier ook mee uit de voeten kunnen. Het begint bij ‘Stage 1’, waardoor het vermogen stijgt van 300 pk naar 360 pk. Mocht dat niet voldoende zijn, is er ook nog een Stage 2, waardoor je 380 pk tot je beschikking hebt.

“Maar Mike, wacht! Er is meer!” Je kunt namelijk ook kiezen voor Stage 3, waarbij je volgens MTM dan de beschikking hebt over maar liefst 433 pk. Als dat nog niet voldoende is om het blok en de transmissie te tergen, kan de SQ2-bezitter ook opteren voor een Stage 4 tuningskit. Dan krijg je 480 pk (!). Dat is 120 pk per wiel! Qua koppel hoef je je ook geen zorgen te maken, want met 610 Nm heb je meer dan voldoende. Over prestaties zegt MTM vooralsnog niets, alleen dat je in 3,3 seconden al op de 100 km/u zit. Verder houdt MTM zich nog redelijk op de vlakte, de SQ2 is iets verlaagd en voorzien van extra lichte velgen met lekker platte banden. Prijzen zijn nog niet bekend.