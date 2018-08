Deze 9 Ferrari’s zijn spotgoedkoop

Dus eigenlijk is er geen reden meer om niet zo'n raspaardje voor de deur te zetten.

Afgelopen maandag hadden we een special over de Ferrari 612 Scaglietti. Daarin werd veel behandeld, maar bleef een feitje onbenoemd: niemand zit te wachten op een 1.800 kilo zware Italiaanse GT met twaalf cilinders. De prijzen voor tweedehands exemplaren zijn bijzonder vriendelijk. Waarom dat zo is, daar komen we zo op terug. Het zette ons wel aan het denken. Wat zijn eigenlijk de goedkoopste Ferrari’s van Nederland. Team Autoblog slingerde Autotrack.nl aan en we gingen zoeken. Om te voorkomen dat het een lijstje zou worden met negen Ferrari Scaglietti’s, nemen we van elk type de goedkoopste die we konden vinden.

Ferrari 612 Scaglietti F1

€ 77.950

2005

114.751

Deze beige 612 Scaglietti is de goedkoopste die we konden vinden op Autotrack.nl. Inderdaad, voor het geld van een nieuwe BMW 530d kun je ook kiezen voor een van de meest elegante moderne Ferrari’s. Er zijn veel redenen voor deze lage prijs. Het is een GT, waarmee de gemiddelde eigenaar redelijk wat kilometers maakt. Ook zijn de mensen die een gebruikte Ferrari zoeken, vaak juist op zoek naar iets spectaculairders met een middenmotor en dak dat naar beneden kan, om maar wat te noemen. Als laatste zijn de kosten om het gevaarte rijdend te houden exorbitant bij een Ferrari 612. Absoluut niet met je laatste 80.000 euro kopen dus, deze auto. Mocht de auto je overigens bekend voorkomen, kan dat kloppen. Het is namelijk een van de vele, vele exen van DJ Jean.

Ferrari 550 Maranello

€ 69.999

1998

129.000 km

De voormalig eigenaar van deze Ferrari 550 Maranello hield wel van een blokje om. Bijna 130.000 kilometer op de klok zie je niet veel bij Ferrari’s. Zonde, want de vorige eigenaar heeft ongetwijfeld veel lol beleefd aan deze twaalfcilinder sportwagen. De 5.5 V12 is goed voor 485 pk, wat tegenwoordig niet klinkt als heel erg veel vermogen. Maakt niet uit, de prestaties zijn meer dan in orde. 0-100 in een 550 Maranello duurt iets meer dan vier seconden en de topsnelheid ligt boven de 320 km/u. Enig smetje op deze unit zijn de 575M velgen, de originele 550-wielen staan beter. Dat kan vast nog wel geregeld worden. Check hier de rijtest met de Ferrari 550 Maranello.

Ferrari F355 Berlinetta

€ 69.900

1996

75.443 km

Een auto die hoge ogen zal gaan gooien in de comments moet wel deze Ferrari F355 Berlinetta zijn. Voor velen is het de favoriete Ferrari. Op zich ook wel logisch, want de F355 is een fraaie auto om te zien, de V8 klinkt episch en ze zijn nog enigszins te betalen. Zo’n typische ‘als-ik-nou-eens-25-jaar-kneiterhard-werk’-auto. Vervolgens ben je op de leeftijd dat je een caravan of motorboot koopt, maar dat terzijde. Deze Ferrari is een beetje standaard uitgevoerd, maar dat is juist goed: rode lak, zwart leer, dicht dak en een handgeschakelde transmissie. Die combinatie is ook handig als je hem weer wilt verkopen. Maar dat wil je niet, toch?

Ferrari 208 Turbo

€ 69.500

1984

81.217 km

Een Ferrari met de typenaam van een Peugeot en een turbo? Is dit een zelfbouwprojectje? Neen, deze Ferrari 208 Turbo is een interessant stukje Ferrari geschiedenis. In Italië hanteren ze een belastingsysteem dat gebaseerd is op cilinderinhoud. Met name de grens bij twee liter schijnt cruciaal te zijn. Mede daarom bouwde Ferrari deze variant van de Ferrari 308, die normaal gesproken een drie liter V8 heeft. Bij de 208 is de motor een liter kleiner. De langsslag motor leverde standaard 155 pk, maar dankzij de KKK-turbo wordt er 220 pk uitgeperst. Wil je liever een 308? Die zijn te vinden voor iets hogere bedragen. Wel even een snor laten staan.

Ferrari 456 GTA

€ 64.500

1998

34.970 km

Gaat het puur om stijl en klasse, dan is deze Ferrari 456 GTA schier onverslaanbaar. Was de voorganger van de 612 Scaglietti eigenlijk niet beter? Dat ligt eraan wat je wil, de Ferrari 456 GT was nog meer een softe coupé dan zijn opvolger. GTA staat niet voor het leukste computerspel aller tijden, maar geeft aan dat het een ‘Automatica’ is. De automaat met koppelomvormer (dus geen gerobotiseerde handbak) heeft vier verzetten en is geen wonder als het op snelheid aankomt. Dat was ook niet de bedoeling, dit is de ultieme Gentlemen’s Ferrari. En dat voor het geld van een Audi Q5.

Ferrari 360 Spider F1

€ 59.500

2002

127.350 km

Een andere manier om een betaalbare Ferrari te vinden, is te zoeken naar exemplaren met een hoge kilometerstand, zoals deze grijze Ferrari 360 Spider. Dat ‘hoog’ is overigens heel erg relatief, want gemiddeld is er een kleine 8.000 kilometer per jaar mee gereden. Het voordeel is dat je in een relatief moderne Ferrari zit. Niet dat er iets mis is met de andere Ferrari’s uit deze lijst, maar dingen als prestaties, veiligheid en gadgets staan net even op een hoger niveau en de onderhoudskosten zijn juist (relatief gezien) wat lager. De 360 Spider is bij lange na niet zo mooi als de Berlinetta, maar nog altijd mag deze Ferrari 360 er zijn. De motor zit ook hier onder een glazen afdekplaat. Het voordeel van de Spider zit ‘m in de sensaties. Die komen nu ongefilterd binnen. Op de Nordschleife is ‘ie dus misschien iets langzamer, maar als weekendauto voldoet ‘ie meer dan prima.

Ferrari 400i Coupé

€ 54.950

1982

37.300 km

Deze witte Ferrari 400i Coupé is een verre voorvader van de 612 Scaglietti. De hoekige GT kent een lange historie. De auto begon zijn carrière als 365 GT4 2+2. Die ‘365’ stond voor het aantal cc’s per cilinder (maal twaalf, dus 4.380 cc in totaal dus). Later werd de auto opgevolgd door de 400 GT (4,8 liter) en nog later dus door deze 400i. Ook deze Ferrari is uitgerust met een ‘echte’ automatische transmissie, in dit geval met slechts drie(!) versnellingen. Dat zag je vroeger wel vaker. In tegenstelling tot de andere Ferrari’s in dit rijtje heeft deze Ferrari niet zo veel kilometers gelopen. De prijs is dan ook heel erg redelijk, voor 55 mille heb je een stijlvolle Ferrari om te cruisen.

Ferrari 348 TB

€ 48.500

1992

47.472 km

Iedereen kijkt naar de 355, maar waarom geen 348 TB? Het is bijna dezelfde auto, maar dan met wat gave jaren ’80 details als die louvres in de deuren. Deze Ferrari 348tb kost nog geen 50 mille. Dus in plaats van een Mercedes C200 Coupé met een paar opties, kun je ook hier voor kiezen. Natuurlijk liggen de running costs van zo’n 348 TB wel ietsjes hoger. Daar staat tegenover dat de afschrijving niet zo hoog meer is. Wat je wel hebt, is die verschikklijk fraai klinkende flatplane V8 met 300 pk, waarmee de 348 TB net snel genoeg is om de badge waar te kunnen maken.

Ferrari Mondial 8 QuattroValvole

€ 39.950

1983

89.164 km

Heb je echt niets meer te besteden dan 40.000 euro en moet er toch een Ferrari op de inrit staan? Dan is deze Ferrari Mondial 8 Quattrovalvole de enige optie. De Ferrari Mondial is een beetje de California/Portofino van vroeger. Ja, het is een echte Ferrari, maar niet een hele hele echte. ‘Praktisch zijn’ is niet iets wat je moet willen bij een Ferrari, toch? Het hangt ervan af.

De Mondial heeft namelijk wel een paar troeven achter de hand. Ten eerste is het een echte Ferrari qua hardware: het klinkt als een Ferrari. Daarbij is het wel handig dat er een paar mensen meekunnen als het echt moet. Ook het feit dat deze Mondial goedkoper is dan een Hyundai i30N draagt bij aan de feestvreugde. Wat je alleen niet moet doen is een sprintje aangaan met diezelfde Hyundai. Dat leg je namelijk keihard af.