Koop deze exclusieve limo met atmosferische V12

Een exclusieve limo met atmosferische V12 en het is geen Toyota Century! Maar wat dan wel?

Natuurlijk, als je echt wil opvallen met je auto is er altijd de obligate supercar. Het liefst in een felle kleur met grote spoilers en alle mogelijke carbon elementen. Plus een extra luide sportuitlaat.

Dan weet je sowieso dat mensen je zien rijden in je exclusieve auto. En als het praktisch moet zijn, kun je altijd een enorme crossover nemen met gigantische motor. En er zijn altijd bedrijven als Mansory om er nog wat wanstaltigers van te maken.

Het probleem is: opvallend wil niet bij voorbaat zeggen dat je ook exclusief bent. Ook al is het heel erg duur. Want een zwaar aangepaste Urus of Bentayga blijft natuurlijk gewoon een Urus of een Bentayga waar heel Oud-Snuif in rondrijdt.

Exclusieve limo

Het is misschien wel een van de coolste auto’s ooit gebouwd: de Lagonda Taraf. Het is een bijzondere, zeldzame en daardoor hyperexclusieve auto die juist niet opvalt. Lagonda is het luxe-lubel van Aston Martin. Zie het een beetje als het Maybach logo van Mercedes.

Ondanks dat het een Lagonda is, werd de auto gewoon gebouwd door Aston Martin. Dat deden ze niet vaak: er liepen in totaal 60 exemplaren van de band in Gaydon. Een occasion komen we dus niet vaak tegen, maar nu dus wel!!! De auto wordt te veil aan geboden bij Bring-A-Trailer.

Specifieke configuratie

Het nadeel is een beetje de uitvoering. Deze is zeer specifiek en zal waarschijnlijk het exemplaar zijn dat Doug de Muro gebruikte om alle quirks & features te laten zien. en moet echt je smaak zijn.

De kleur matzwart was ooit in 2006 een paar dagen in voor je getunede Honda Prelude, maar kan anno 2023 echt niet meer. Ook zijn bicolor diamond-cut velgen enorm knaak, om met @jaapiyo te spreken. Maar ja, een anders setje wielen en een donkerrode wrap lossen de problemen eenvoudig voor je op.

Het grootste probleem is in dit geval vrij eenvoudig te voorspellen: geld. Een Laganda Taraf is heel erg duur, namelijk. De veiling loopt pas over drie dagen af, maar het hoogste bod is al de 500.000 dollar gepasseerd op het moment van schrijven.

Kopen? De advertentie kun je hier bekijken!

