Ram 1500 REV heeft een monsterlijke accu en 800 km range

De nieuwe Ram 1500 REV is een EV op z’n Amerikaans: gooi er het gewoon grootst mogelijke accupakket in.

Als je als zzp-er aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wil doen met een elektrische bedrijfswagen, heb je al verschillende opties. Helaas hebben die geen van allen een riante actieradius. De meeste elektrische busjes hebben pak ‘m beet 250 km range in de praktijk, wat toch een beetje mager is.

Ram 1500 REV

De Amerikaanse bedrijfswagens doen het een stuk beter op dit vlak. De nieuwe Ram 1500 REV spant de kroon, zo blijkt vandaag. Het uiterlijk van de nieuwe pick-up kregen we in februari al te zien, maar nu is de Ram 1500 REV is zijn geheel onthuld. Inclusief alle specificaties.

Twee accupakketten

Die zullen we maar meteen even doornemen. De Ram 1500 REV wordt geleverd met twee accupakketten. De standaardaccu heeft een capaciteit van 168 kWh, wat al gigantisch is. Officiële EPA- of WLTP-cijfers zijn er nog niet, maar Ram mikt op een range van omgerekend 563 km.

229 kWh

In de VS kan het natuurlijk altijd bigger, better, stronger. Daarom is er nog een optie: een monsterlijk 229 kWh-accupakket. Daarmee wordt zelfs het accupakket uit de Hummer EV overtroffen. Dat meer dan vier ton wegende apparaat heeft ‘slechts’ 200 kWh aan batterij.

Range Ram 1500 REV

Voor de Ram 1500 REV met het grootste accupakket belooft Ram een range van maar liefst 500 mile, wat neerkomt op 805 km. Daarmee wordt de concurrentie ruimschoots overtroffen. De Ford F-150 Lightning komt namelijk niet verder dan 514 km (EPA) en de Rivian R1T zit op 527 km.

800V

Zo’n enorm accupakket volladen duurt wel even, maar gelukkig beschikt de Ram 1500 REV over 800V-technologie. Daarmee is snelladen tot 350 kW mogelijk, mits je een lader kan vinden die dat haalt. Waarschijnlijk heb je alsnog de tijd om een paar hamburgers naar binnen te werken tijdens het laden.

Rappe bedrijfswagen

Om een dergelijk accupakket in beweging te krijgen heb je flink wat power nodig, maar dat kun je wel aan Ram over laten. De pick-up krijgt 654 pk en 840 Nm aan koppel. Daarmee is dit een hele rappe bedrijfswagen: de Ram 1500 REV doet de sprint van 0-60 mph (96 km/u) in een luttele 4,4 seconden.

Werkpaard

Elektrisch of niet, de Ram 1500 is nog steeds een echt werkpaard. Deze EV mag tot 6.350 kg trekken, wat ook weer flink meer is dan de F-150 Lightning. Die mag maar zo’n 4.500 kg trekken. De elektrische pick-up kan ook tot 1.225 kg laden.

Overtreffende trap

Het cijfer waar we eigenlijk het meest benieuwd naar zijn is het gewicht, maar dat vermelden de Amerikanen helaas nog niet. De échte overtreffende trap moet trouwens nog komen. Dat wordt de Ram 1500 REV XR. Deze krijgt een range die alles in zijn klasse gaat verpletteren, aldus Ram. Waarschijnlijk verplettert de XR sowieso alles wat op zijn weg komt, want dit zal helemaal een loodzware auto worden.