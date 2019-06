Koop deze Ferrari 599 GTB voor 218,05 Euro

Goed en goedkoop.

Altijd al een Ferrari willen hebben? Dat kan nu voor de lage lage prijs van 220 Euro. Het enige wat je ervoor hoeft te doen is op de deur kloppen bij de Chinese overheid. De Chinese versie van Domeinen staat namelijk op het punt om een Ferrari 599 GTB van de hand te doen voor een absolute meeneemprijs. Hoe dan?

Wel, de Ferrari is onlangs betrokken geraakt bij een ongeluk, wat natuurlijk nooit goed is voor de waarde van een auto. Dat gezegd hebbende is het niet zo dat de Italiaanse schone volledig in de prak zit. Sterker nog, als je het laagje stof waar de auto inmiddels onder gevangen zit even wegdenkt, lijkt er op het oog niet veel mis te zijn met de 599. Een medewerker van de plaatselijke overheid in de stad Dongguan legt uit waarom de Ferrari dan toch zo goedkoop is. Een en ander had te maken met valse kentekenplaten:

De auto was niet verzekerd en er bestaat geen informatie over dit voertuig bij de autoriteiten, dus hij kan niet op naam worden gezet (door Chinezen) en je mag er niet mee rijden. Dat is waarom de auto zo goedkoop is. Wij beschouwen het als oud ijzer. Op basis daarvan kwamen we tot een valuatie van 2.430 RMB (311,50 Euro) en daar hebben we vervolgens nog dertig procent afgehaald.

Kortom, de auto behoorde waarschijnlijk toe aan iemand van de triaden. Naast vrezen voor zijn leven, heeft de nieuwe eigenaar daarom nog een andere taak: er staan nog wat parkeerboetes open op de auto die de Chinese overheid graag betaald ziet. In totaal doet je dat nog eens circa 1.300 Euro. Een kleine prijs om te betalen voor de goedkoopste 599 ooit, niet?



Bedankt Christophes (twee stuks) voor de tips!

Image-Credit: iets met Chinese karakters