Helmut Marko: “Max Verstappen kan niet rijden”

Hé, durf je dat ook in zijn gezicht te zeggen?

Helmut Marko ontpopt zich dit jaar als de gift that keeps on giving voor elke journalist die om een quootje verlegen zit. Na vijf jaar zonder titels voor Red Bull Racing, lijkt de Oostenrijker het einde van zijn geduld bereikt te hebben. Hij slaat nu wild om zich heen naar alles en iedereen die ook maar een beetje verantwoordelijk geacht kan worden voor het gebrek aan succes en geen Helmut Marko heet. De FIA, Mercedes, Pirelli, ze moeten het allemaal ontgelden.

In zijn laatste interview met Speedweek is het wederom (indirect) de FIA die het doelwit is van Marko’s pijlen. De Oostenrijker steekt namelijk de loftrompet over de organisatie van de MotoGP. Bij de motormuizen speelt de FIM, de tweewielige variant van de FIA, maar een kleine rol. De echte beslissingen worden gemaakt door Dorna, sinds 1992 de commerciële rechtenhouder van de sport. Strongman Carmelo Ezpeleta zwaait daar de scepter en zet de lijntjes uit. Volgens Marko is dat het ideale model, zo laat hij weten aan Speedweek:

Het probleem in de F1 is, dat je altijd instemming nodig hebt van alle teams. Zo kom je nooit tot een goed compromis. Wat volstrekt verkeerd is: alle teams kijken alleen maar naar hun eigen belang. Vanuit hun zicht bezien is dat immers legitiem. In de MotoGP heb je met Carmelo Ezpeleta één verantwoordelijke, die zich bekommert om de sport, om de fans en om de kosten. Het succes van de MotoGP laat zien dat dat de juiste manier is.

Tegen de wil van Honda in, dwong Ezpeleta onder andere af dat alle teams dezelfde elektronica moeten gebruiken. Marko ziet een potentiële parallel met de F1, waar naar zijn mening de zachtere banden van vorig jaar weer ingezet moeten worden om de sport spannender te maken.

Dat de MotoGP de fans vaak mooie races voorschoteld is in ieder geval een feit en het zorgt er ook voor dat veel F1 coureurs het wel zien zitten op zo’n tweewielig monster plaats te nemen. Maar ondanks de bewondering die Marko heeft voor de sport kan zijn oogappel Max zo’n uitstapje wat hem betreft voorlopig vergeten:

Ik heb het hem verboden. Hij is er nog steeds te dwaas voor om dat te kunnen.

Waarvan akte.