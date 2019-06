Koop een Porsche 993 met een wankelmotor voorin

Wacht eens, hier klopt het één en ander niet.

Een tijdje geleden stuitte ik op een oude advertentie van de Mazda RX-7 (FC). Hierbij werd de super-Mazda van de jaren ’80 vergeleken met de Porsche 944, waarbij de RX-7 qua specificaties beter uit de verf kwam. Leuk, maar als je het geld hebt voor een Porsche, zegt niemand: doe maar een Mazda. Helemaal niet in 1985.

Datzelfde gold ook wel een beetje voor de RX-7 (FD) en dat is ook naderhand de charme van bijna alle Japanners. Zo’n Mazda is met zijn wankelmotor een veel unieker ding dan de 911 (993) en de 968. Maar als je de keuze had, dan werd het een Porsche. Mocht je het beste van twee werelden willen hebben, dan kun je twee dingen doen. Of, je pakt een Porsche 968 en legt er zelf de 1.3 liter grote rotatiemotor in. Of, je klopt even aan bij RE Amemiya.

Deze Japanse tuner deed veel dingen met de RX-7, dikke bodykits et cetera. De bodykit op deze geïmporteerde RX-7 is raar. Want het ongetrainde oog denkt naar een Porsche te kijken.

Dat komt omdat de voorkant, in plaats van de karakteristieke klapkoplampen, de ronde units van een Porsche 993 heeft gekregen. Ook de voorbumper maakt de illusie compleet: die kreeg de knipperlichten in een oranje strip, ook zoals Porsche dat deed. We moeten zeggen: Als je er echt helemaal geen verstand van hebt, is het moeilijk om er een RX-7 in te herkennen en makkelijk om te denken aan een Porsche. Dan zit wel de motor op de verkeerde plek en ook al is de boxer van een Porsche eveneens niet conventioneel, het is geen wankelmotor. Overigens, aan de achterkant is het ook niet helemaal RX-7, met een kleine uitbreiding was er ruimte voor de achterlichten van een Chevrolet Corvette (C5).

De daadwerkelijk getrainde ogen zullen de proporties, de deuren zonder deurgreep (die zit in de B-stijl verwerkt) en de gebolde achterruit herkennen. De ombouwset is dus geen huisvlijt, RE Amemiya is – vooral in Japan – een bekende tuner. Reken dus op relatief vakwerk.

Niet heel veel mensen werden warm van de Porsche RX-7, dus de Japanse sportievelingen die de kit aangemeten kregen zijn op één hand te tellen. De AC987, zoals de set heet, is uniek. Een RX-7 met de set drijft boven op eBay. Het gaat om een exemplaar uit 1993, origineel uit Japan, vervolgens goed verzorgd door een Amerikaans baasje. Door de imitatie-achtige velgen heeft het ding een hoog kitcar gehalte, maar goed, als je het verhaal erachter weet is het een serieus zeldzaam ding. Zeldzaam betekent waardevol en de eigenaar weet dat maar al te goed.

Daarom hoopt hij er nog 39.999 dollar voor de vangen. Nou is een RX-7 in goede staat sowieso al wat waard, maar zo veel, dat betwijfelen we. Je koopt dus iets unieks. En als je even op AliExpress wat badges bestelt, kan hij ook door voor een Porsche. Koop dan!!