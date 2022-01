Dit zijn de elektrische auto’s met de meeste hype

Hard onderzoek laat zien welke elektrische auto’s kunnen rekenen op de meeste hype.

Elektrische auto’s zijn de nabije toekomst, maar om te kijken welke EV de mooiste toekomst heeft gaan we even terug naar de jaren ’90. Kwaliteitspublicatie Lease Fetcher heeft namelijk hard onderzoek gedaan naar welke EV kan rekenen op de meeste hype. In dit geval moet je ‘hype’ dan vertalen naar hoe vaak er naar een bepaald model gezocht is op Google. Lease Fetcher bekeek voor de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en voor de hele wereld de data. De resultaten zullen je verbazen! Check hieronder de andere modellen die het wereldwijd goed doen op Google.

Positie Model Zoekopdrachten 2021 1 tesla roadster 8,532,000 2 tesla cybertruck 7,296,000 3 apple car 5,880,000 4 bmw i4 4,428,000 5 chevy silverado 3,096,000 6 cadillac lyriq 2,364,000 7 nissan ariya 2,028,000 8 ford f 150 lightning 1,464,000 9 rimac nevera 1,272,000 10 mercedes EQE 1,080,000

Tesla toonaangevend qua hype

Het mag duidelijk zijn dat Tesla nog steeds toonaangevend is in de wereld van elektrische auto’s. Wellicht wel een beetje zorgwekkend voor het merk, is dat de modellen die de lijst halen, nog niet gebouwd worden. Globaal is de pijlsnelle nieuwe Tesla roadster namelijk de meest gezochte auto op internet. Ook in het Verenigd Koninkrijk is dat het geval. In Amerika komt de Roadster binnen op plek twee achter de Tesla Cybertruck. Vorig jaar werd er 8,532,000 keer gezocht op ‘Tesla Roadster’. Beslis zelf of dat veel of weinig is.

BMW i4 belachelijk succes

Ook op plek drie komen we vaporware tegen in de vorm van de Apple Car. Het is nog maar even afwachten wat we daar ooit van terug gaan zien. Op plek vier komen we de eerste auto tegen die daadwerkelijk ook al leverbaar is, in de vorm van de BMW i4. BMW lijkt daarmee een schot in de roos te hebben geschoten. De auto blijkt ook qua verkoopaantallen een belachelijk succes te zijn. Chevrolet mag zich verheugen op het feit dat de elektrische Silverado vorig jaar een grotere hit op Google bleek te zijn dan de F-150 Lightning van concurrent Ford.

Couleur locale

Vervolgens kijken we nog even naar de couleur locale. Zijn er grote verschillen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten? Check hieronder de respectievelijke lijstjes.

VK Positie Model Zoekopdrachten 2021 1 Tesla Roadster 456,000 2 Tesla Cybertruck 444,000 3 BMW i4 360,000 4 Mercedes-Benz EQE 168,000 5 Nissan Arriya 132,000 6 Apple Car 84,000 7 Rimac Nevera 72,000 8 Volkswagen ID Buzz 46,800 9 Polestar 3 40,800 10 Renault 5 Electric 34,800

US Positie Model Zoekopdrachten 2021 1 Tesla Cybertruck 3,312,000 2 Tesla Roadster 3,144,000 3 Chevy Silverado EV 2,748,000 4 Apple Car 2,196,000 5 Cadillac LYRIQ 2,040,000 6 Ford F-150 Lightning 972,000 7 BMW i4 612,000 8 Nissan Arriya 528,000 9 Fisker Ocean 348,000 10 Aptera SEV 336,000

Niet verrassend zien we in het lijstje vor het Verenigd Koninkrijk wat meer voor ons bekende modellen van Europese makelij. Gek genoeg is VAG alleen vertegenwoordigd met de ID Buzz. Kennelijk is de Audi e-tron niet zo interessant en de Porsche Taycan alweer oud nieuws, of iets dergelijks. In ‘Murica staan de pickups natuurlijk hoog en sneakt de Aptera de top-10 in. Die laatste ken je waarschijnlijk nog niet, maar het betreft een EV die zichzelf oplaadt middels zonnecellen. Waarvan akte.

