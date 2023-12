Schitterende 911 RSR is pure heiligschennis of wel?

Kom op jongens, dit kun je toch niet doen? Deze schitterende 911 RSR is nu helemaal niets meer aan.

Als het gaat om de meest perfecte generatie van de 911, zijn de meningen verdeeld. De 993 is de laatste luchtgekoelde 911, de 997 is de perfecte ‘moderne’ 911 en de 991 is de beste daily. Voor ondergetekende is het de 964-generatie.

De proporties, de rechte koplampen en rechte voorruit en bovenal het formaat. Een 911 moet compact zijn, eigenlijk. Qua prestaties is een 964 niet de snelste, maar wel de leukste. Qua beleving, rijeigenschappen: dit is wat je van een 911 wil.

De 964 is op dit moment lijdend voorwerp als het gaat om restomods. Dit houdt in dat de gebruikte markt voor 964’s flink uitdunt omdat mensen er iets moderners van willen maken. Dat is ook met deze schitterende 911 RSR aan de hand. De 911 Carrera RSR 3.8 is de ultieme 964: er zijn 51 stuks van gebouwd. Maar als je de naam Everrati hoort, dan weet je dat er iets verschrikkelijks is gebeurd.

Everatti 911 RSR 3.8

Het is dan ook tragisch nieuws om te melden dat deze auto geheel elektrisch is. Heel eventjes waren we bang dat er een 911 RSR 3.8 is geslachtofferd voor een EV-conversie. Maar dat is niet het geval. Het is gewoon een 964 die ze eruit laten zien als een RSR 3.8.

de motor is eruit gehaald en in plaats daarvan zijn er twee elektromotoren. Vervolgens is Everrati omzichtig te werk gegaan met het plaatsen van de accu’s. De gewichtsverdeling is identiek als een gewone 964, dus de auto heeft nog dezelfde rijkarakteristiek. Althans, qua wegligging. De pure lol aan accelereren is nu compleet verdwenen, in 3,7 seconden is de 0-100 km/u-sprint achter de rug.

Is dit erg?

Nu is het de vraag: is het erg dat Everrati dit doet? In principe kun je EV-conversies vrij moeilijk doen en zeggen dat je het altijd niets vindt. Ondergetekende houdt de zelfverzonnen regel in: als de motor niet een belangrijk onderdeel van de beleving is, dan is het geen probleem. Een Citroen DS, Mercedes Pagode of Bentley S1 kun je prima op dezelfde wijze gebruiken met een elektromotor.

In het geval van deze Porsche 911 Carrera RSR 3.8 zijn we natuurlijk enorm sceptisch, maar onder de kap lag ooit een gewone 3.6 met 250 pk. Daarbij is deze auto een plaatje om te zien. Tenslotte: er is kennelijk gewoon een markt voor. En wij zijn ze bij Everrati dan om daar niet aan te voldoen?