Koop deze fraaie Italo-Amerikaan voor weinig - Autoblog.nl

Ken jij deze Italo-Amerikaan al?

Sommige periodes zijn beter voor sportwagens dan andere. Dat heeft mede te maken met de algemene staat van de economie, maar ook een beetje van de tijdsgeest in bredere zin. De jaren ’60 bijvoorbeeld waren puik voor snelle auto’s, omdat mensen klaar waren met het bekrompen leven van de jaren ’50. Iedereen wilde een Brits roadstertje hebben om de lange haren te laten wapperen. Britten met een schuur maakten daar dankbaar gebruik van om hun bouwsels te brouwen. En Italiaanse auto’s uit de 60s zijn ook niet verkeerd. De jaren ’80 en de ‘tens‘ die we helaas net hebben afgesloten waren ook best wel puik voor supercars en hypercars.

Het probleem voor sommige dromers van een eigen supercar is dat ze vaak iets te laat klaar zijn met hun product. Net als de economie keihard de bietenbrug opgaat, komen zij op de proppen met een peperduur speeltje. Zelfs de mensen die ‘m dan nog kunnen betalen hebben er geen trek meer in, omdat het ‘een verkeerd signaal’ afgeeft. Het kan de besten overkomen. Zo cancelde begin jaren ’90 iedereen zijn order voor de Jaaaaag XJ220 en kon McLaren de nu extreem dure F1 amper aan de man brengen. Een recent voorbeeld van dit fenomeen is misschien wel de DeTomaso P72. Want hoe zit het eigenlijk met die epische blepper?

Intermeccanica

Eind jaren ’60 begin jaren ’70 trof Frank Reisner hetzelfde lot. In 1959 richtte hij Intermeccanica op in Turijn. Aanvankelijk was de core business het tunen van Renaults, Simca’s, Peugeots en DKW’s. Je kent het wel. Maar Reisner wilde zoals de meeste tuners meer. Hij wilde zijn eigen auto’s op de markt brengen.

Vee Eight Motor

Na wat avonturen met het bouwen van koetsen in opdracht van andere nichespelers in ‘Murica, kwam het uiteindelijk tot de geheel eigen Torino, die later Italia genoemd zou worden omdat Ford de naam Torino al opgeëist had. De auto’s werden in Italië gemaakt met een aandrijflijn van Ford en geëxporteerd naar Amerika. Er was een coupé en een spider variant van de Italia, waarvan met name de laatste behoorlijk populair was. Je kan op de foto’s zien waarom. De aandrijflijn kwam van Ford, dus past de Intermeccanica Italia in het rijtje van exotische Italianen met een vee eight motor, in dit geval Fords Cleveland V8.

Later werd Intermeccanica ook in Europa vermarkt. In Duitsland bijvoorbeeld was Erich Bitter de importeur. Inderdaad, dezelfde Erich Bitter die zijn eigen auto’s maakte op basis van Opels. Opel gaf Intermeccanica een opdracht om een nieuwe roadster te ontwikkelen op basis van GM techniek, wederom met een vee eight motor. Dat project resulteerde in de tweede ‘echte’ Intermeccanica, de Indra.

GM doet wat GM doet

Helaas nam GM omstreeks 1973 opeens het besluit Intermeccanica keihard in de ban te doen. Kennelijk paste een dergelijke auto niet in het door de oliecrisis geteisterde plaatje. De levering van de V8-en alsmede enkele Opel-onderdelen stopte. Daarbij ging GM zelfs zo ver Opel dealers aan te raden de Indra niet te verkopen. Dit was voor Erich Bitter het moment om zelf met een auto op de proppen te komen die verdacht veel leek op de Indra.

Intermeccanica week uit naar een nieuwe thuisbasis in Santa Ana, California. Daar vervaardigde het in 1974 en 1975 een serie SS Jaguar Replica’s voor een Amerikaanse klant. Het replica’s bouwen beviel kennelijk goed, want nadien legde het merk zich vooral hier op toe en dan met name replica’s van oude Porsche 356jes. Er kwam zelfs nog een serie van de Kübelwagen.

ElectraMeccanica

Tegenwoordig bestaat Intermeccanica nog steeds. Het is nu een dochter van ElectraMeccanica, dat geleid wordt door Henry Reisner, de zoon van Frank Reisner en een zakenpartner. ElectraMeccanica is gevestigd in Canada en maakt elektrische driewielers. Bij Intermeccanica kan je nog steeds terecht voor een 356 replica, ook als je er eentje wil die stiekem een EV is.

De nieuwe producten halen het echter niet bij de gaafste creatie uit het verleden. Jij kan dit obscure ding met alle swek van een Italiaanse klassieker nu oppikken voor weinig (als het meezit) via een veiling op Bringatrailer. Het hoogste bod staat nog maar op 50.000 Ekkerdollars…