Italiaans-Amerikaanse kruisbestuiving is supergaaf EN te koop

Een Amerikaanse motor in een Italiaanse koets, ontworpen door niemand minder dan Tom Tjaarda. Kan het nog gaver?

Het inmiddels al lang vergane De Tomaso is zo’n merk wat de meesten eigenlijk alleen kennen als het wordt gevolgd door ‘Pantera’. Want ja, in de jaren ’80 was dit Italiaanse sportwagenmerk de duivel uit onverwachte hoek voor de Lamborghini Countach of Ferrari Testarossa. De Pantera leek op een Countach, maar ook weer niet. Hij kreeg een Amerikaanse krachtbron, een Ford Cleveland V8-motor die zo’n 330 pk mobiliseerde. Dat was veel toendertijd. Ook was de auto nog best mooi, ware het niet dat spoilers en andere tupperware-meuk ineens heet werd. De Pantera GTS heeft daarom vrij veel weg van een Countach QV. Het is zo heerlijk jaren ’80, dat je eigenlijk niet eens moeilijk doet over het verknallen van de cleane lijnen, die door Nederlandse designheld Tom Tjaarda op papier zijn gezet.

De Pantera stal daarom het podium van een verrassend gelijke auto. Dezelfde 5.8 liter Cleveland V8 werd ook gebruikt voor een Pantera met de motor voorin. Dit werd de De Tomaso Longchamp, die meer leek op een muscle car dan op een Italiaans raspaard. Een soort Italiaanse halfbroer van de Mustang dus. De naam Mangusta zou dan prima passen, maar die werd al gebruikt voor de voorganger van de Pantera. Desalniettemin was de Longchamp en zijn wat meer klassieke layout, misschien nog wel gaver dan zijn broer met middenmotor. Het werd echter geen succes, zoals in de eerder gelinkte special over de Longchamp besproken wordt, was de verrassend gelijke Marica van het toendertijd zeer succesvolle Lancia een beter alternatief. Die moet je overigens even Googlen, want niemand bij AB heeft zich gewaagd aan een special over deze toch best mooie Italiaanse 2+2. Ik zal @willeme eens vragen.

De Longchamp was een uiterst bescheiden auto, totdat De Tomaso ook hier een GTS-versie van uitbracht. Ten opzichte van de Pantera GTS zijn de auto’s wederom uit hetzelfde hout gesneden. De motor had in beide instanties 330 pk en ook bij de Longchamp werd geopteerd voor een wat minder cleane spoiler- en bumperset. Maar voor zowel de Pantera als de Longchamp geldt: de GTS-kit is eigenlijk gewoon vet. Die wil je gewoon hebben.

Daarover gesproken: dat kan! Bij Tom Hartley JNR in het Verenigd Koninkrijk staat een mooi exemplaar te koop. Bruin met beige interieur, wat je ding moet zijn. Maar de authentieke GTS-velgen, de GTS-stickers boven de wielkasten en de toch nog redelijk subtiele bodykit met retedikke uitlaten maken van deze auto een knappe verschijning. Tevens ziet hij er onderhuids (en bovenhuids) uit om door een ringetje te halen.

Kopen? Dat wordt een duur grapje. 64.750 pond, ongeveer 72.200 euro. Een smak geld, maar vanwege de Ford-motor hoef je niet te dealen met de klassieke Italiaanse motorkwaliteit. Geniet van de plaatjes of maak een afspraak met Tom Hartley, dan gaat ondergetekende gauw kijken waar je de foto’s op posterformaat kunt krijgen. Want wat een beeldschone auto is dit.

Met dank aan Arjen voor de tip!