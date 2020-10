Ferrari: "Vettel was te langzaam om in te halen" - Autoblog.nl

Ferrari claimt dat Vettel te weinig snelheid had om in te halen in de Russische Grand Prix.

Het is duidelijk dat Sebastian Vettels dienstbetrekking bij Ferrari niet op de meest gelukkige manier tot een einde komt. De Duitser kreeg in de winter niet eens een aanbod van de Scuderia om zijn contract te verlengen. Carlos Sainz zal zijn stoeltje bij team rood overnemen. Inmiddels is duidelijk dat Seb zelf volgend jaar uitwijkt naar Aston Martin, het team dat nu nog Racing Point heet. Maar voordat het zo ver is, zijn er dit seizoen nog ettelijke races te gaan waarin SV5 start als een Ferrari-coureur.

Dat begint inmiddels echter wel een steeds pijnlijker verhaal te worden. Vettel is duidelijk gedegradeerd tot tweede viool bij Ferrari, de rol die Kimi jarenlang naast hem vertolkte. Voordeel voor Kimi was alleen dat de Ferrari’s van 2015 tot en met vorig jaar weliswaar niet goed genoeg waren voor de titel (hoewel, misschien wel in 2017 en 2018), maar dat je er makkelijk mee in de top-6 finishte en af en toe een podium kon pakken. Kimi won in 2018 zelfs nog een race op zijn oude dag. Vettel daarentegen moet het dit jaar doen met een auto die verzuipt in het competitieve middenveld.

In Sochi werd Leclerc ‘netjes’ zesde, maar Vettel kwam niet verder dan een kansloze dertiende plek. De Duitser finishte dus niet alleen achter zijn teammaat, maar ook achter Giovinazzi en Magnussen die rijden voor de B-teams van de Scuderia. Na de race gaf VET andermaal aan dat de auto hem geen vertrouwen gaf. Maar hij wijtte het slechte resultaat ook aan de strategie. Volgens de Duitser was het duidelijk dat hij langer ‘buiten’ was gelaten om de Renaults een beetje op te houden na hun pitstops. Leclerc eindigde uiteindelijk in de Renault-sandwich (Ricciardo P5, Ocon P7).

Ferrari heeft echter een andere officiële lezing. Hoofd-strateeg Iñaki Rueda zegt in het persbericht van Ferrari:

Vettel was te langzaam om in te halen. Een undercut op Grosjean en Giovinazzi zou mogelijk zijn geweest, maar dan zou Sebastian de hele race achter Magnussen zijn gestrand. Vanaf ronde 17 compenseerde Vettel zijn achterstand wel steeds meer, waardoor we op een punt kwamen waarop we dachten over te schakelen naar de zachte band. Maar zijn banden raakten toch eerder op dan verwacht. 23 ronden zou een te lange stint zijn geweest voor de zachtste bandencompound. Iñaki Rueda, spaart Seb niet

Om een en ander toe te lichten, voegt Ferrari er ook nog deze grafische voorstelling van zaken aan toe:

Lijkt ons een duidelijk verhaal. Gewoon fair gedaan dus door de Scuderia. Denk jij dat Stroll Vettel volgend jaar om de oren rijdt? Laat het weten, in de comments!