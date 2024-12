Koop deze Volkswagen Golf R voor minder dan 8 mille!

Koop deze Volkswagen Golf R uit 2012 op marktplaats met 271 pk voor minder dan 8 mille!

Dit jaar bestaat de Volkswagen Golf vijftig jaar. Gemiddeld twee keer per maand hebben we daar een persbericht over mogen ontvangen in onze mailbox. Nu de jarige job bijna 51 wordt is het tijd om in de laatste dagen van dit jaar eens een blik te werpen op een bijzondere Volkswagen Golf occasion op Marktplaats.

Zo stuitte collega @wouter op deze “rommelige” Volkswagen Golf R. Niet zijn woorden, maar de woorden van de adverteerder op Marktplaats. Letterlijk: Zowel van binnen als buiten verkeert deze Volkswagen Golf R in een rommelige staat…

Ervaren Golf R

Nou ja oordeel zelf natuurlijk. Maar goed, rommelig of niet, je krijgt er een Volkswagen Golf R uit 2012 voor. Onder de kap een 271 pk sterke 2.0 benzinemotor en ruim 213 duizend kilometer ervaring.

Ook aanwezig is 4Motion, cruise control, elektrische ramen, navigatie en airconditioning. Nieuwe APK erop dus wat kan je gebeuren? De zetels zijn van leer, dus dat is mooi. Behalve rechtsachter. Daar is het leer wel echt overleden. Benieuwd wat daar heeft plaatsgevonden… (of eigenlijk liever niet).

De auto is voorzien van een DSG automaat, dus comfortabel filerijden met deze Golf R. Voor 7.950 euro is de auto voor jou. Niet de mooiste Golf R, maar zeker ook niet de duurste.

Wie durft het aan? De hele advertentie vind je uiteraard terug op Marktplaats, kun je alle details nog eens nalezen. Liever een iets jongere Volkswagen Golf op de kop tikken? Bekijk dan ook ons occasion aankoopadvies van de Volkswagen Golf VII.

Struin jij net zo graag over Marktplaats als Wouter? Als je een dikke, vreemde, of zeer bijzondere occasion spot die onze aandacht en een artikeltje waard is? Mail de advertentie dan naar [email protected] .