Elektrische ‘hot hatch’ van Kia is in aantocht

De Kia EV6 GT krijgt een klein broertje.

Kia is altijd een heel braaf merk geweest, maar in 2022 was daar opeens de EV6 GT met 585 pk. Het GT-label wordt nu langzaam maar zeker uitgebreid. Vorig jaar lanceerde Kia de EV9 GT en nu dient de volgende zich aan.

De EV9 GT is een gigantisch slagschip, dus daar is natuurlijk weinig sportiefs aan. Gelukkig wordt de nieuwe GT iets compacter. Wat je op de plaatjes ziet is namelijk de aanstaande Kia EV4 GT. Even om een beeld te krijgen: de EV4 is een 4,4 meter lange crossover.

De Kia EV4 is verkrijgbaar in twee carrosserievariante: een sedan en een hatchback. Voor de GT-versie heeft Kia (gelukkig) de hatchback gekozen. Je zou het dus een hot hatch kunnen noemen, met een beetje fantasie.

Als we de plaatjes goed bekijken zien we weinig verschillen met de standaard EV4. Dat wil zeggen, de standaard EV4 met GT-Line-pakket. We spotten alleen verticale remlichten op de achterbumper en gifgroene remklauwen. Je hoeft verder niet te rekenen op afwijkend bumper- en spoilerwerk.

Over de specificaties houdt Kia de lippen nog stijf op elkaar. Op dit moment is de EV4 alleen te krijgen met een elektromotor op de voorwielen, die 204 pk levert. De EV4 GT zal hoogstwaarschijnlijk ook een elektromotor op de achteras krijgen. Je kunt daarmee rekenen op zo’n 400 pk.

Een elektrische auto met veel vermogen, dat kun je ook krijgen bij ieder willekeurig Chinees merk. Kia gaat echter een stapje verder en heeft naar verluidt ook het onderstel aangepakt. Dat moet er voor zorgen dat de EV4 GT niet alleen sneller is, maar ook daadwerkelijk sportiever.

Voor verdere details moeten we nog even afwachten. De Kia EV4 GT zal ergens volgend jaar onthuld worden. Tot die tijd moet je genoegen nemen met de standaard EV4, die te bestellen is vanaf 37 mille.