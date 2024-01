Koop deze gelimiteerde Bentley voor slechts €44.500 

Het kan zijn dat er een lichte rooklucht waarneembaar is…

Een nieuwe Bentley moet je niet kopen als je een hekel hebt aan afschrijving, want deze auto’s schrijven af als een baksteen. Je kunt zomaar een halve ton per jaar afschrijven. En we hebben er nu eentje gevonden die nog veel harder is afgeschreven.

Zoals jullie zien is deze Bentley niet meer helemaal intact. We weten ook hoe dat gekomen is, want in september vorig jaar schreven we ook al over deze Mulsanne. De auto was langs de A27 tegen een boom gereden en vervolgens in de hens gevlogen.

De brandweer was er gelukkig snel bij om het vuur te doven, dus vanaf de A-stijl is de auto nog grotendeels intact. De volledige neus van de auto is echter ten prooi gevallen aan de vlammen. Het vuur heeft ook de motor aangetast, dus waarschijnlijk moet je nog ergens een nieuwe W12 op de kop zien te tikken.

Hoewel de neus er het slechtst aan toe is, bleef de rest van de auto ook niet ongeschonden. De D-stijl is aan de linkerkant beschadigd en de rechterachterkant zit ook in elkaar. In het interieur zijn de beide airbags geklapt. Er is dus heel wat nodig om deze Bentley weer fabrieksnieuw te krijgen.

Als je de buitenkant ziet lijkt het gewoon een zwarte Mulsanne, maar dat is het niet. Zoals we in september al schreven gaat het om een Mulsanne W.O. Edition, waar er maar 100 van gebouwd zijn. Deze wordt gekenmerkt door een aantal bijzondere details, waaronder een stukje van de krukas van de 8 Litre van oprichter W. O. Bentley (echt waar).

Dan nu de hamvraag: wat moet zo’n afgefikte Mulsanne nog kosten? We verklapten het al in de titel, maar Bloem Schadeauto’s biedt deze Bentley aan voor het luttele bedrag van €44.500. Dat betekent dat er ruim 90% is afgeschreven op deze auto, want de nieuwprijs was in 2019 €520.688.