Red Bull begint 2024 met verlies in de rechtszaal

€49 miljoen moet er wellicht betaald worden, zal wel niet onder de budget cap vallen..

Niet alles ging natuurlijk voor de wind de laatste jaren voor het merk Red Bull. We noemen als belangrijkste zwarte moment maar het overlijden van Dieter Mateschitz. Maar op de baan ging het natuurlijk wel crescendo. Zozeer dat verliezen bijna niet meer voor te stellen is.

Maar de (uiteindelijke) werkgever van Max Verstappen kreeg vandaag een pijnlijk verlies te verwerken. En dat verlies werd ook nog eens toegebracht door een Nederlander. Wat is er aan de hand? Het bedrijf Red Bull is al vele jaren (juridisch) aan het touwtrekken met de Amsterdamse eigenaar van de coffeeshop ‘The Bull’. Iets met namen die veel op elkaar lijken.

Red Bull heeft volgens de eiser en de uitspraak van de rechtbank vandaag, onrechtmatig gehandeld jegens Henk de Vries (eigenaar van The Bull). De Vries wilde een eigen energydrinklabel starten maar Red Bull heeft daar volgens de rechter op onrechtmatige wijze een stokje voor proberen te steken.

We quoten even Quote:

De rechter oordeelt dat Red Bull onrechtmatig gehandeld heeft jegens The Bulldog vanwege het verhinderen van de exploitatie van The Bulldog Energy Drink. De rechter stelt daarbovenop dat Red Bull volledig aansprakelijk is voor de schade die The Bull Dog door het niet kunnen verkopen van zijn drankjes geleden heeft. Quotenet.nl naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak vandaag

De claim die Henk de Vries eerder in november al becijferde op € 49 miljoen is daarmee nog niet toegewezen, maar naar het schijnt gaat Red Bull hier niet uitkomen zonder de portemonnee te moeten trekken.

Je zou denken, dat is 1-0 voor David tegen Goliath, maar wees gerust. Henk de Vries stond al in de Quote 500, waar Max zelf sinds 2022 ook in staat.

Of dit allemaal Max Verstappen iets uitmaakt? Nee, lijkt ons ook niet. Die blijft lekker lurken aan zijn blikje suikerdrank. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

via: Quotenet