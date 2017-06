Koop deze getunede Audi met lekkere extra’s

Helemaal aangepast en goed onderhouden!

Kijkend naar de foto’s is te zien dat deze Audi TT uit 2000 net een tikkeltje stoerder is gemaakt. De auto is een stuk verlaagd en er zit een Rieger voorbumper op, waardoor de grill opeens belachelijk groot lijkt. Daarnaast maken de 19 inch zwarte velgen met rode remklauwen het plaatje af. Houd je er ook nog eens van om lekker stevig wat muziek pompen, dan zit je met deze wagen goed gebakken. Er zitten namelijk een dikke Pioneer subwoofer van 200 watt en enkele Bose speakers ingebouwd.

Of je het een mooie auto vindt, is natuurlijk aan jezelf. Gelukkig is er nog objectieve informatie over deze Audi. De 1.8 liter turbomotor levert 225 pk en de wagen is handgeschakeld. Verder heeft de auto er al 226.000 km opzitten, maar dit wil niet zeggen dat de wagen slecht is onderhouden. De distributieriem, koppeling en accu zouden recent zijn vervangen. Je hoeft overigens ook niet bang te zijn dat je ergens tegenaan knalt tijdens het inparkeren, met dank aan de achteruitrijcamera.

De vraagprijs voor dit alles en nog andere extra’s ligt op € 6.995,00, wat een redelijke prijs lijkt voor een goed onderhouden wagen.