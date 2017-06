Tesla heeft een fittie met verzekeringsmaatschappij

... en botst nogal over de premieprijzen.

Bestuurders van een Tesla claimen naar verluidt veel vaker schade, die ook nog eens duurder uitvalt dan bij vergelijkbare auto’s. Om die reden heeft de Amerikaanse autoverzekeraar AAA besloten om de premies voor Tesla-rijders met 30 procent te verhogen. De verzekeringsmaatschappij baseert deze keuze op een analyse van schadedata door het Highway Loss Data Institute.

Dit instituut deelt voertuigen op in verschillende klassen op basis van grootte, gewicht en concurrerende modellen. Vervolgens wordt per auto gekeken naar de frequentie en de ernst van de claims, om deze vervolgens te vergelijken met het totale gemiddelde van personenauto’s in een bepaalde klasse.

Tesla scoort binnen zijn categorie volgens het instituut veel hoger dan het gemiddelde. Toch vindt Tesla dat deze analyse niet klopt en geen goed beeld van de realiteit schetst. Dit komt volgens hen doordat het instituut de Model S bijvoorbeeld vergelijkt met modellen als de Volvo XC70, Audi A6, Mercedes-Benz E-klasse en de BMW 5-serie. Volgens Tesla is dit totaal de verkeerde categorie, er zou namelijk gekeken moeten worden naar andere semi-autonome elektrische wagens. Dan zou het beeld helemaal niet zo negatief zijn.

Het blijft waarschijnlijk een welles-nietesspelletje, want autoverzekeraar AAA heeft aangegeven dat ze de gegevens van het Highway Loss Data Institute blijven gebruiken. Overigens staat daarin dat de reparatie van een Model S gemiddeld twee keer zo duur is in vergelijking met andere wagens, terwijl het bij een Model X 89 procent duurder is.

(Via: ANE)