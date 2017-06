Daniel Ricciardo vindt zichzelf de beste

Stoere taal vanuit Red Bull naar de concurrentie.

Red Bull heeft nog niet het gedroomde seizoen waarop werd gehoopt, maar Daniel Ricciardo maakt duidelijk dat Mercedes en Ferrari zich wel degelijk zorgen moeten maken. Volgens de Red Bull-coureur zijn Max Verstappen en hij het sterkste coureursduo op de grid. Ondanks dat de Duitsers en Italianen een voorsprong hebben in het klassement, zegt dat volgens Ricciardo niet iets over de kwaliteit van de coureurs.

Tegen ‘Big Sports Breakfast‘ maakt de Red Bull racer duidelijk dat de concurrentie die Max en hij binnen het team hebben hen scherpt houdt. “Ik weet dat wanneer ik niet goed presteer, hij mijn plek overneemt. Die gedrevenheid om voor je plek te vechten werkt erg goed tussen ons. Ik geloof echt dat wij samen de beste line-up op de grid zijn en dat we dat kunnen laten zien als de auto beter wordt.”

Na Monaco staat bij Ferrari en Mercedes de ene coureur namelijk duidelijk in punten achter op zijn teamgenoot. Valtteri Bottas loopt 29 punten achter op zijn ploeggenoot Lewis Hamilton en Kimi Raikkonen loopt maar liefst 62 punten achter op Sebastian Vettel. Bij de Red Bull coureurs is dit verschil veel kleiner. Ricciardo en Max staan achter elkaar op de vijfde en zesde plek in het klassement, waarbij Ricciardo 7 punten voorloopt op Max. Hoewel de punten bij Red Bull dus onderling niet zo groot zijn, is het te hopen dat het nieuwe motorprogramma zich snel ontwikkelt zodat de verschillen met Ferrari en Mercedes ook kleiner worden.