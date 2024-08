Koop deze Golf 7 R voor puristen!

Jazeker, een Golf 7 R met een handbak.

De Volkswagen Golf R, je zou kunnen zeggen dat hij een slechte naam heeft in de binnensteden en op de rondwegen van Nederland. Laten we zeggen dat er vaak harder mee gereden wordt dan de ervaring van de bestuurder doet vermoeden. Geholpen door flink wat pk’s, 4-motion en een automaat kan je jezelf zonder talent een eind richting de 200 km/u bluffen op de Schieweg of op de A16.

Maar wij vonden een Golf 7 R occasion die daar hard afstand van neemt. GEEN vijfdeurs waar je vrienden of neefjes te pas en te onpas in en uit kunnen springen, maar een heerlijke 3 deurs. En dus ook geen standaard automaat maar de voor de R best wel zeldzame handbak! Maar een echte Golf R voor de purist, want je kunt heerlijk zelf roeren in die bak.

Het betreft een Golf R, 2.0 tsi R 4 Motion uit 2014 met volgens opgave 238.817km op de teller. In Januari 2022 verscheen de auto voor het eerst op Nederlands kenteken dus je zult ‘geen oordeel’ op de NAP aantreffen.

Speuren we even iets verder dan zien we dat er nog een aantal ‘liefhebbers-upgrades’ zijn gedaan aan deze auto bij de laatste servicebeurt, naast noodzakelijk overig onderhoud, we lezen in de advertentie:

Complete motor revisie

Algehele controle voor aflevering.

Racingline R600 intake

3Inch downpipe Van Vught Tuning

Motorsoftware Van Vught Tuning

Race koppeling Sachs (SRE)

402HP/540NM

Het is al wel 45.000 km geleden dat de auto ‘onlangs’ onderhoud heeft gehad en toegegeven, de km-stand in combinatie met de modificaties vraagt eigenlijk wel om een serieuze aankoopkeuring. Die laatste 45k km zouden dus wel eens zwaar geweest kunnen zijn. Dus die aankoopkeuring zouden we even incalculeren of afdwingen bij het onderhandelen. Anderzijds: wel een potentieel heerlijke auto als je niet gevoelig bent voor het imago van de Golf R.

Wat we destijds van de Volkswagen Golf 7 R vonden bekijk je hier. Hoe een Golf 7R met een handbak bevalt bekijk je in de Mijn Auto video van Daniel.

Bekijk de VW Golf R occasion op Marktplaats hier!