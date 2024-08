Je raadt nooit waar deze hoofdsteun van is

Of wel natuurlijk, dan krijg je een duimpje van ons

Auto’s met als thema een film. Even graven in het geheugen. Er zijn er wel een paar. Wat te denken aan de Porsche 911 Sally Special. Je weet wel. Die 911 die in dezelfde kleur was gespoten als de ‘Sally’ in de Cars film. Die auto bracht bij een veiling echt extreem veel geld op. Maar we kennen natuurlijk ook de Bullitt versies van de Ford Mustang. Dat vonden wij ooit zelfs nog een goede deelnemer voor de vakantieauto van het jaar..

Lotus doet nu ook een duit in het zakje. En dan voor de lancering van de film Alien: Romulus. De film zelf gaan we niet kijken, want daar zijn we te bang voor, dat durft alleen Wouter. Het zal wel weer over een monster gaan en een kat die het als enige overleeft. We zijn geen fan van het genre, laten we het zo zeggen.

Maar Lotus vond het een goede gelegenheid om haar klaarblijkelijke sponsordeal met de producent nog even kracht bij te zetten met een one-off model. Het enige dat wij te zien krijgen is dat er aan de binnenzijde iemand uitgeschoten is met de stikselmachine en een rohrschach tekening heeft geproduceerd op de hoofdsteunen. Echte kenners zien natuurlijk meteen dat dit de iconische Facehugger is uit de film.

Blijkbaar hadden ze nog een paar minuten over bij het Chapman Bespoke team in China waar deze special gemaakt is. Aan de buitenkant zien we wat lijkt op matzwarte lak met rode accenten rondom bijvoorbeeld de wielkasten. En nee, je kunt dit niet bestellen, het blijft bij 1 exemplaar.

Chapman Bespoke horen we jullie denken. Dat is de poging van Lotus om door custom wensen van klanten uit te voeren ook smeuïge marges te kunnen binnenhalen, net zoals Porsche en Ferrari doen met hun Sonderwunsch en Tailor Made programma’s.

De Eletre hadden we overigens mee tijdens het WK Snelladen wat we onlangs hielden en daar gooide hij hoge ogen! Wat we van rijden met de Eletre vonden lees je hier.

Oh en die film? Die draait nu in de bioscoop.