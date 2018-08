Koop deze Golf VI R36 met dikke V(R)6

BRAAAAP!

Toen de Golf 6 (VI) in 2008 op de markt verscheen, zeiden de haters smalend dat de auto eigenlijk Golf 5,5 zou moeten heten. Onderhuids baseerde de C-segmenter uit Wolfsburg namelijk grotendeels op zijn voorganger. Die laatste werd echter niet geweldig goed ontvangen door het grote publiek. Waar de Golf IV uiterlijk een van de best gelukte Golfjes (subjectief, maar soit) is, was de Golf V duidelijk beïnvloed door de gedachte dat C-segment hatchbackjes wat MPV-genen moesten hebben. Het was allemaal wat rond, wat hoog en wat smal. De befaamde zachte plastics in het interieur waren stiekem ook verdacht hard geworden.

De Golf VI was in feite een grondige facelift, die een paar van deze punten zo goed en zo kwaad als het kon oploste. Los van de keuze van Volkswagen om het resultaat te verkopen als een geheel nieuw model, was het dus eigenlijk alleen maar goed van VAG dat ze na vier jaar wat foutjes van de ‘V’ recht wilden zetten. Maar hoewel de wijzigingen onderhuids minimaal waren, was er toch één ding helemaal anders. De Golf R32 veranderde namelijk in de Golf R. Deze simpelere badge was niet gekozen uit het oogpunt van minimalisme, maar omdat ze hem anders Golf R20 hadden moeten noemen. In de snelste Golf VI maakte de legendarische VR6 namelijk plaats voor een geblazen 2.0 liter grote vierpitter.

Dit deed niet alleen het geluid geen goed, maar ook de beleving viel erg tegen. Wouter ging een blokje om (rijtest) met de opper-Golf en was niet bijzonder onder de indruk. De ‘R’ voelde in veel opzichten zelfs minder goed aan dan de GTI (rijtest), die weliswaar minder pk’s heeft maar in de basis wel dezelfde motor. Dit komt mede doordat de Golf R standaard werd uitgerust met vierwielaandrijving, wat de auto veel zwaarder en logger maakte.

Een sleutelaar in Duitsland heeft dit probleem ook geïdentificeerd en de oplossing gevonden: je kan natuurlijk gewoon die 2.0 eruit slopen en er een VR6 in transplanteren. En waarom dan niet meteen de modernste VR6 pakken? Aldus geschiedde: deze Golf kreeg de 3.6 liter grote unit uit de Passat R36 onder de kap. De rest van de auto is ook bij de kladden genomen. Het belangrijkste is waarschijnlijk de montage van een Sachs-koppeling om de brute power van de nep-V6 aan te kunnen. Verder zijn er toffe BBS-velgen en wat goodies van H&R en dergelijke om keihard de hoek om te kunnen gaan op weg naar het domineren van de volgende GTI-meet. De vraagprijs van al dit moois bedraagt 26.498 Euro. In Duitsland. Koop dan!!11