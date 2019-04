Koop deze heftige Bentley Bentayga swekkertrekker

Je moet wat, als voetballer.

Sinds de revival van Bentley is het merk weer lekker aan het boeren. Dan ineens blijkt het dat er veel animo is voor dure automerken. Want een Ferrari is een goede manier om je rijkdom te tonen, maar een comfortabel vervoersmiddel is dat meestal niet. Dus kun je je ook voortbewegen in een luxe sloep ter waarde van meerdere tonnen. De Bentley Continental was daar al prima voor, maar een SUV is veel cooler. Dus combineerde Bentley de twee en de Bentayga werd geboren.

Ook dat is een schot in de roos. En dat levert een probleem op: hoe val je nu nog op? Op de parking van gerenommeerde voetbalclubs bijvoorbeeld, daar kijkt men van een Bentayga meer of minder niet op. De oplossing is simpel: even aankloppen bij Mansory.

Wat de tuner doet met de Bentayga is niet naar iedereens smaak, zo veel is duidelijk. Het gaat om opvallen, dat doe je met de creaties van Mansory wel. In recente jaren is vooral het graniet-achtige koolstofvezel een belangrijke speler in het gros van de Mansory-creaties. Het bevordert de styling van de corpulente Britse SUV niet echt, maar ieder zijn ding, toch?

In het Verenigd Koninkrijk staat een Mansoryga te koop. Uitgevoerd in het donkerblauw met een hoop panelen en stukken in het koolstofvezel. Verder heeft de auto natuurlijk de welbekende enorme spoilers, bumpers en dikke velgen. Ja, deze auto zal uitstekend staan op de parking van een voetbalclub.

Hoe anders is dat in het interieur. Bijna alles is rood. Rood leer overal, een ruitjespatroon in de rode stoelwangen, met ‘normaal’ koolstofvezel als dashboardversiering. Dat ter contrast, om het geen rood-overkill te maken. Is dat gelukt? Niet echt.

Hoeveel kost dat nou, zo’n dikke tuning-Bentley? 199.975 pond, of 232.336 euro. Een bult geld, maar de auto ziet er nog spic en span uit. Je krijgt dan de W12-versie met 600 pk, deze komt uit 2017 en heeft zo’n 20.000 mijlen (32.000 km) achter de kiezen. Zoals we wel vaker zeggen: het moet je ding zijn. Het heeft iets cools, maar tegelijkertijd is het zo fout als het maar kan. Mensen die dit nodig hebben, kunnen terecht op Autotrader.co.uk.