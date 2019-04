Brute Jeep Gladiator is een weergaloos succes

Als RTL7 een auto zou zijn.

De stoerste Jeep van de afgelopen jaren is toch wel de Gladiator. Van de zomer staat deze uit de kluit gewassen Wrangler bij de Amerikaanse dealers. In 2020 maakt de toffe pickup de overstap naar Europa.

De auto is in Noord-Amerika leverbaar met een 3.6 liter Pentastar benzine V6 of een 3.0 liter EcoDiesel V6. In de VS is de Gladiator Launch Edition met 60.815 dollar geen voordelige aanschaf. Ondanks het prijskaartje mogen ze bij Jeep in de handjes klappen, want het apparaat is gewild.

Jeep heeft bekendgemaakt dat de Gladiator Launch Edition binnen 24 uur was uitverkocht nadat de orderboeken opengingen. Dat betekent dat er binnen 24 uur 4.190 keer, want zoveel Launch Editions komen er, ruim 60k dollar is afgetikt. Kassa!

Het bestelcircus trok ongetwijfeld extra klanten over de streep door een winactie die Jeep had opgezet. Onder de 4.190 kopers verloot het merk 100.000 dollar cash. Daarmee wint men de auto terug en hou je 40.000 dollar in je zak.

Voor die 60.815 dollar krijg je met een opties volgeladen Gladiator Launch Edition. In de VS beginnen de prijzen voor een kale Gladiator bij 33.545 dollar. De genoemde prijzen zijn exclusief state tax die klanten nog moeten aftikken. De hoogte daarvan verschilt per staat. Het is nog niet bekend wat de Jeep hier in Europa moet gaan kosten. Daar horen we ongetwijfeld (in de loop naar) volgend jaar meer over.