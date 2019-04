BREEK: BMW beschuldigd van sjoemelen, boete wordt enorm

Millions of dollars...

De EU is niet blij met BMW. De Europese Unie beschuldigt het Duitse automerk van sjoemelen. Of zoals ze het zelf zeggen: samenwerkingen met niet nader te noemen Duitse automerken om uitstootvermindering te voorkomen. Er was recent al een bericht over samenwerking tussen BMW en Mercedes, maar dat ging juist over oplossingen voor schone mobiliteit. BMW ontkent noch bevestigt zelf (uiteraard) of dit ‘gesjoemel’ waar is.

BMW kan alleen loslaten dat het waarschijnlijker is dan niet dat de EU hen een flinke boete gaat geven. De advocaten van het merk gaan er alles aan doen om de claims te ontkrachten, uiteraard. Ook weet het merk al dat die boete naar alle waarschijnlijkheid de één miljard euro gaat overtreffen. Dat is een flink bedrag, niet echt fijn om dat even te moeten overmaken.

Het Beierse merk hoopt een schikking te kunnen bereiken met de EU. De één miljard euro gooit een hoop roet in het eten van de financiële doelen voor het eerste kwartaal. Er is nog niks concreets over het gesjoemel van BMW, maar Volkswagen leerde ons al een tijdje geleden dat valsspelen niet door de beugel kan. We hopen dan maar voor BMW dat het blijft bij deze ene boete. Er kunnen er nog veel meer volgen.