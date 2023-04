Autoblog Spot van de Week: Porsche 997 GT2

Wanneer was de laatste keer dat je een Porsche 997 GT2 hebt gezien in Nederland? Precies!

Iedereen weet dat een 997 GT2 geen alledaagse verschijning is, maar deze auto wordt nog veel minder vaak gespot dan je misschien zou denken. Een 997 GT2 zie je simpelweg nóóit op de Nederlandse wegen. Toch is er nu eindelijk weer eens een exemplaar gespot.

De 997 GT2 volgde hetzelfde recept als zijn voorganger. Het is dus in feite een 997 Turbo, maar dan met enkel achterwielaandrijving. Ter verhoging van de feestvreugde heeft de GT2 ook meer pk’s: 530 in plaats van 480. De GT2 heeft ook een vleugje GT3, want het onderstel is deels overgenomen van de GT3.

Dit specifieke exemplaar is uitgerust met het Clubsport-pakket, want we spotten een rolkooi achterin. Dit betekent dat de auto ook uitgerust is met zespuntsgordels en een brandblusser (of in ieder geval een houder daarvoor). Dit is dus een serieuze tracktool. De pijlen bij de sleepogen zijn een aanwijzing dat deze GT2 ook daadwerkelijk circuitactie heeft gezien.

Voor degenen die hun spotteroog willen trainen: qua uiterlijk onderscheidt de GT2 zich van de Turbo met onder andere een grotere spoiler en een afwijkende achterbumper met de ‘kieuwen’ naast de uitlaten. De voorbumper is anders, met een extra luchtinlaat onder de voorklep á la GT3. Ook ontbreken de mistlampen die de Turbo wel heeft.

Aan het kenteken is te zien dat deze auto nog een vrij recente aanwinst is voor Nederland. Deze 997 GT2 is in mei vorig jaar geïmporteerd. Hoeveel er nu precies op kenteken staan? Dat is een beetje lastig te zeggen, want sommige exemplaren staan als Turbo geregistreerd. Om een indicatie te geven: veel meer dan 10 zullen het er niet zijn.

Spotter @jeppie heeft hiermee dus een topspotje te pakken. Daarom schrijft hij deze week de Autoblog Spot van de Week op zijn naam en krijgt hij een Autoblog-pet of -muts naar keuze thuisgestuurd.

