Koop deze hyper-zeldzame S70 AMG

Kijk, dat zijn de betere opvoersetjes.

De Mercedes-Benz S-Klasse van de ‘jaren ’90 geldt als een van de beste auto’s ooit gebouwd. Men begon waanzinnig ambitieus aan het plan. Links en rechts wellicht iets té ambitieus. Maar het waren enorme slagschepen met alle luxe en comfort. Hoe goed de Audi A8 en BMW 7 Serie ook waren, de S-Klasse was de vedette in zijn klasse.

Tenzij het ging om sportieve varianten. Want een Jaguar XJR of Audi S8 was mogelijk en op sommige markten was de BMW 740i Sport leverbaar, compleet met handbak! Hoe zit dat met de S-Klasse? Welnu, zo’n enorm slagschip leent zich minder goed voor een sportief topmodel. Maar AMG heeft er links en rechts wel een paar gemaakt. Dat was in de periode dat AMG nog een tuner was met Mercedes-connceties. Pas eind jaren ’90 werd AMG onderdeel van Daimler en kwam er van bijna elk model een AMG-versie.

Maar zoals we zeggen: AMG heeft er wel een paar gemaakt. Deze zijn echt waanzinnig zeldzaam en als er eentje te koop staat, is deze gelijk peperduur. Er staat er nu eentje te koop en raad eens: het is een duur exemplaar! Het betreft een S70 AMG uit 1996. De auto komt oorspronkelijk uit Zwitserland. De Zwitsers kiezen wel vaker bijzondere kleurcombinaties en deze stelt niet teleur: Turmalingrün met een Champignon interieur. Het is net zoiets als anijshagel met curry: zó smerig dat het weer lekker is.

De auto begon zijn leven als S600 Lang en werd met twee andere S600’s ongebouwd tot S70 AMG. Let wel, voor de Zwitserse markt. De motor kreeg een groter slagvolume naar 7.055 cc, waarmee het dus eigenlijk een S71 AMG zou moeten zijn. De motor is in dit geval goed voor zo’n 470 pk. Uiteraard zijn ook de remmen en velgen aangepast en zien we ook een voor de jaren ’90 kenmerkende AMG-uitlaat. De meest ordinaire en prestigieuze auto uit de jaren ’90 kon het af met twee pijpjes, dus alle auto’s met minder dan 7.055 cc onder de kap: vier is écht overbodig.

Dit exemplaar is van een 70 jarige liefhebber geweest. In de tussentijd heeft hij er redelijk wat mee gereden: 190.000 km. In principe is dat per jaar niet zo heel veel en deze V12’s zijn zeer sterk. Maar gezien de vraagprijs is de kilometerstand een tikkeltje hoog: 84.900 euro wil de verkoper er graag voor hebben. Maar ja, het is de enige, dus hij kan vragen wat hij wil. Ook interesse in de dikste limo van 1996? De advertentie check je hier.

