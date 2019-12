Auto’s van Ford krijgen een stukje McDonald’s

Koop nu een Focus en krijg een gratis hamburger? Nee de vork zit anders in de steel.

Bij een overheerlijk wegrestaurant denk je misschien niet meteen aan de McDonald’s. Of juist wel en is de fastfoodketen een guilty pleasure van je. Of je nu fan bent van de Mac of niet: Ford en het Amerikaanse restaurantketen gaan samenwerken.

Je kunt bij de McDonald’s niet alleen terecht voor een maaltijd of een snack, maar ook voor een kopje koffie. Tijdens het roosteren van koffiebonen komen koffieschillen vrij. In plaats van al die schillen weg te gooien, gaat Ford het gedroogde vlies gebruiken voor hun auto’s. De schillen komen van pas bij het verstevigen van voertuigonderdelen.

Eerst worden de schillen verhit op hoge temperatuur. Vervolgens mengt Ford dit met kunststof en andere toevoegingen tot een pellet. Vervolgens kan het materiaal in vormen worden geperst. Uiteindelijk gebruikt Ford het materiaal voor versteviging van koplampbehuizingen, komt het terug in onderdelen van het interieur en voor onder de motorkap. McDonald’s en Ford willen samen blijven zoeken naar manieren om restafval als bron te gebruiken. Het broodje van je McKroket met saus op je oren plakken zodat je de gillende kinderen op de achterbank niet meer hoort bijvoorbeeld.

Nu moet je dit artikel even bookmarken. De volgende keer als je wederhelft een kopje koffie neemt bij de Mac heb jij een mooi verhaal te vertellen. Schat…