Moet je nu winterbanden onder je auto leggen?

Het is begin December, dus zijn er weer twee discussie: eentje over Zwarte Piet en eentje over winterbanden. Volgens sceptici is een setje winterbanden niets meer dan geldklopperij. Volgens anderen draagt het juist bij aan meer veiligheid in winterse omstandigheden.

Ondanks dat vele instanties allerlei tests hebben gedaan, kunnen die allemaal in de prullenbak. Want de omstandigheden in de buitenlucht kunnen variabel zijn, waardoor de uitkomsten van de tests dat ook zijn. Dat is tot nu toe, want ein-de-lijk is er uitsluitsel! Het definitieve slotwoord komt van het Britse magazine TyreReviews. Gezien die naam zullen ze wel iets met banden hebben.

TyreReviews heeft nu dan eindelijk een test gehouden die wel representatief en vergelijkbaar is. De uitkomst is waanzinnig verrassend. Eh, nee, eigenlijk niet. Onder droge omstandigheden ben je het best af met zomerbanden. In de winter raden ze je voor Britse omstandigheden allseason banden aan. Die scoren beter dan winterbanden onder droge omstandigheden en bieden aanzienlijk meer grip dan zomerbanden in de sneeuw. Dat is tenzij je de sneeuw geregeld opzoekt, want in sneeuwige en ijzige condities is de winterband veruit superieur.

Zijn we dus veel wijzer geworden? Voor de discussie in principe niet. Alles is afhankelijk van perspectief en eigen gebruik. Dus mocht je twee weken op wintersport gaan, dan is een allseason band niet eens een optie. Dus in principe altijd zomerbanden en voor twee tot drie maanden per jaar even de bandjes wisselen. Afhankelijk van of je de sneeuw op zoekt doe je dan allseason banden of winterbanden. Maar uiteraard zullen de meningen erover verschillen en zullen zeloten volgen.

