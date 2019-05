Koop deze knotsgekke achtcilinder in NL voor 115.000 euro

Je gaat sowieso opvallen in het verkeer!

Stel, je bent een Instagram-celebrity, Youtube-coryfee of je rolt gewoon graag met je wagen door de PC Hooftstraat. Dan moet je wel in iets aan komen rijden wat écht bijzonder is. Een aangepaste Mercedes-AMG G63, Lamborghini Huracan of Rolls-Royce Wraith is dan net nog te gewoontjes.

Maar wat moet je dan doen? Je kan tonnen uit gaan geven aan een bijzondere klassieker, maar dan loop je de kans dat je om de 150 kilometer naar de garage moet voor klein onderhoud. Dan is er nog een andere oplossing. Koop gewoon iets unieks. Het nadeel van écht unieke auto’s, is dat je ze bijna nergens tegenkomt. Want, eh, ja: uniek, er is er maar één van. Maar niet getreurd, wij hebben er eentje voor je gevonden!

Het betreft een Rinspeed Yello Talbo. Rinspeed is een bedrijf dat uit Zwitserland komt en zich specialiseert in bijzondere one-offs. Daarnaast was het vroeger ooit een Porsche tuner. Zo hebben ze nog de 997 nog onder handen genomen, daarna werd die tak verkocht aan Mansory. De Rinspeed Yello Talbo komt uit 1996 en stond in dat jaar ook te shinen op de Salon van Genève.

De auto is een hommage aan de Talbot-Lago 150 SS by Figoni & Falaschi uit 1938. Tevens is het een eerbetoon aan de meest wereldberoemde band uit Zwitserland: Yello. Dit Zwitserse duo (Bris Blank en Dieter Meier) staat bekend als pionier in de elektronische muziek. Hun meest autogerelateerde nummer is The Race. Check ‘m hier, je vader zal het geweldig vinden.

Terug naar de Rinspeed Yello Talbo. Ondanks het opvallende uiterlijk is het wel degelijk een serieuze auto. Het onderstel werd ontwikkeld door Eibach, de banden door Dunlop en de velgen komen bij BBS vandaan en meten maar liefst 20″, in 1996 een zeer exotische maat. Onder de kap huist een V8 met 320 pk en 480 Nm. Vorige week stond de auto te veil, maar helaas is deze niet verkocht. De auto staat nu alsnog gewoon te koop voor een schamele 115.000 euro.

