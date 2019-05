Natuurlijk, Mercedes krijgt upgrade voor GP Canada

Het houdt niet op. Niet vanzelf.

Dominantie in een sport is absoluut niet leuk voor de kijker, maar wel zeer indrukwekkend van de dominerende partij. Dat geldt voor sporten als voetbal (FC Barcelona), Tennis (Roger Federer) en nationaal Zaalkorfbal (PKC, kennelijk). Deze teams zorgden ervoor dat

In de Formule 1 zijn er ook dergelijke periodes geweest waarbij één team dominant was. Denk aan 1988 tot en met 1991 (McLaren) of 2010 tot 2014 (Red Bull). Tot nu toe is de meest dominante periode met Ferrari geweest (5 keer de rijderstitel), alhoewel dat team de eerste plaats moet delen met Mercedes. Zoals het er dit seizoen tot nu toe aan toegaat, gaar Mercedes wéér de nummer 1 titel binnenslepen. Tot nu hebben ze alle races gewonnen, waaronder de GP van Monaco.

Uiteraard ging dat niet zonder slag of stoot, volgens Lewis Hamilton. In een interview met Autosport laat hij weten dat er nog heel veel te leren valt over de auto. Zo was hij niet tevreden met de bandenkeuze op Monaco (waar hij op een zachtere compound reed dan de rest). Ook deelt de Brit mee dat er ook op technisch vlak genoeg te verbeteren valt.

Mercedes is tot nu toe de enige motorenleverancier die nog geen upgrades aan de motoren hebben doorgevoerd. Daar komt verandering in. Lewis Hamilton bevestigt namelijk dat er al vanaf de GP van Canada wordt geracet met een sterkere en verbeterde Mercedes power unit. De kans dat de dominantie nog even aanhoudt, lijkt daarmee gerechtvaardigd.

Voor de Nederlandse F1 fans onder ons: het gaat even duren voordat Max Verstappen een motorupgrade krijgt. Deze staat gepland voor Monza.