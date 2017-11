Uitslag Formule 1: Grand Prix van Abu Dhabi 2017

Once more, with feeling.

De F1-karavaan is naar de zandbak getrokken om nog één race te verrijden in dit F1-seizoen. De kampioenen zijn al bekend, maar alle coureurs die vandaag op de grid staan zullen desalniettemin graag een dagsucces pakken. Na de kwalificatie van gisteren is het echter de vraag of dat kan als je niet in een Mercedes zit. De Silberpfeile waren weer oppermachtig, met als enige opvallende puntje dat Bottas de snelste van de twee was in plaats van Hamilton. Na de sof van Brazilië zal de Fin er veel aan gelegen zijn het jaar af te sluiten met een overwinning.

Met uitzondering van een veelbelovend begin op vrijdag lijken zowel Verstappen als Red Bull er niet echt de snelheid in te hebben dit weekend. Ricciardo wist gisteren op een of andere manier nog knap de vierde plaats te pakken in de kwalificatie, Verstappen kwam niet verder dan plaats zes. Het kwalificatieduel is daarmee dit jaar geëindigd in 13-7 voor de Nederlander. Het gemiddelde verschil in tijd: 0,128 seconde.

Wordt het vandaag een hete aangelegenheid in Abu Dhabi als de schemering valt, of gaat het seizoen 2017 als een nachtkaars terwijl de zon zakt in de de haven nabij het Yas Marina Circuit?

Start:

Tergend lang blijven de rode lichten branden, maar Bottas laat zich daar niet door van de wijs brengen. Als de lampen op groen gaan beleeft hij een prima start en ontneemt Hamilton daarmee de kans meteen aan te vallen. Sowieso gebeurt er eigenlijk weinig bij de start, de volledige top-10 komt in de eerste sector precies in dezelfde volgorde door die al bestond op de grid. Alleen tussen Perez en Hulkenberg is er sprake van wat wrevel. De voormalig teamgenoten hadden gisteren al een akkefietje met elkaar in de kwalificatie en Perez vindt ook nu dat Hulkenberg buiten de lijntjes kleurt. Letterlijk, want de Duitser zou zich een voordeel hebben verschaft door de baan te verlaten. De stewards mogen meteen aan de bak om een en ander te beoordelen (video).

In het achterveld is er wel wat actie bij de start. Magnussen gaat spectaculair in de rondte in een poging zijn eerdere remfout goed te maken. De Deen heeft wellicht teveel Danish Blue gesnoven voor de start #thuglife.

Hulkenberg krijgt een straf van vijf seconden voor zijn excursie naast de baan, wat zowaar consistent is met de straf die Max kreeg in Amerika voor hetzelfde vergrijp. De Duitser die zich dit jaar 19 keer vóór zijn teamgenoot kwalificeerde, verdwijnt echter rap uit beeld bij de achter hem rijdende Perez. De vraag is dus of hij de pijn gaat voelen van deze tik op de vingers.

Mid-Race:

De race kabbelt na deze schermutselingen langzaam door tot ronde 11: Bottas haalt Heinz-Harald Frentzen in! Dat wil zeggen, Bottas heeft nu meer ronden aan de leiding van een F1 race gereden dan Heinz-Harald. Jazeker dames en heren, de spanning in de race is inderdaad om te snijden, maar niet heus. Na 13 ronden is er in de volgorde van de eerste 12 in de race helemaal niks veranderd.

Gelukkig vechten Grosjean en Stroll nog een mooi robbertje in het achterveld.

Na deze tweestrijd zoekt Stroll direct de pits op, maar de eerste die binnenkomt van de top-6 is Max Verstappen in ronde 14. Vooralsnog ziet het eruit alsof de Nederlander een saaie race tegemoet gaat in Abu Dhabi, zoals hij zelf al verwacht had. Maar wie weet wat er nog kan gebeuren.

In ieder geval is het duidelijk dat de mannen helemaal vooraan een iets andere strategie uitgedacht hebben. Ricciardo komt in ronde 19 binnen. Korte tijd later zien we de Ozzie nogmaals in beeld als hij de muur raakt. Daar houdt het slechte nieuws echter niet op voor de honeybadger, want slechts twee ronden na zijn stop moet hij zijn auto aan de kant zetten met panne. Flink balen, want mijn ultieme poging om die mazzelaar @willeme nog in te halen in het managerspel lijkt daarmee verkeken te zijn.

Tenzij Hamilton Bottas nog even van de baan kan tikken wellicht. In ronde 24 komt de Fin binnen. Als we naar de sectortijden van Hamilton kijken, lijkt de Brit wat achter de hand gehouden te hebben voor dit moment. Hamilton ruikt zijn kans. Een ronde later dan Bottas komt hij binnen voor zijn stop. Het lijkt een spannende aangelegenheid te worden, maar uiteindelijk houdt Bottas toch veel marge over. Wat blijkt: BOT heeft het gevaar onderkend en de snelste ronde van de race gereden op zijn nieuwe banden.

Letterlijk op het moment dat ik @willeme meldt dat Bottas en Ocon moeten uitvallen omdat dat nadelig voor hem zou zijn in ons managerspel-duel, valt Sainz uit omdat het team zijn linker voorwiel niet goed vastgemaakt heeft. Juist, die had ik dus in mijn team. Altijd mooi die instant karma.

Verstappen is op jacht naar Raikkonen, maar wordt opgehouden door Magnussen. In ronde 41 slingert hij over start-finish heen alsof hij zijn banden aan het opwarmen is om zijn onvrede te tonen over de Deen. Zelfs als Max aan weet te sluiten bij Raikkonen, zal het echter een zware opgave worden om de Finse veteraan voorbij te gaan. Max’ bandjes zijn net wat ouder en Kimi’s motor heeft meer power.

Finish:

Tot op heden is de race niet erg enerverend geweest, maar dat kan allemaal nog veranderen als Hamilton en Bottas er aan het einde van de race toch nog een mooi gevecht van maken. Hamilton kruipt met zijn gouden helm langzaam in de staart van Bottas. Maar met drie ronden te gaan lijkt de Brit zijn aanval op te geven. Behalve de om posities 13 en 14 vechtende Magnussen en Wehrlein, zijn er ook verder geen close fights meer in het veld.

Zodoende trekt locomotief Bottas vandaag de rest van het treintje naar het einde van de race en pakt hij zijn derde overwinning. Misschien krijgt hij hiermee toch wat momentum om het volgend jaar Hamilton lastig te maken? We wagen het eerlijk gezegd te betwijfelen. Max eindigt op de vijfde plaats en sluit een jaar met twee gezichten af, waarin hij uiteindelijk toch nog twee keer wist te winnen. Laten we hopen dat de auto volgend jaar nog wat harder gaat en vaker heel blijft!

UPDATE: Max was blij verrast met de snelheid van zijn RB13 maar zag geen kans Kimi in te halen



De volledige uitslag:

1. Bottas

2. Hamilton

3. Vettel

4. Raikkonen

5. Verstappen

6. Hulkenberg

7. Perez

8. Ocon

9. Alonso

10. Massa

11. Grosjean

12. Vandoorne

13. Magnussen

14. Wehrlein

15. Hartley

16. Gasly

17. Ericsson

18. Stroll

DNF

Sainz

Ricciardo