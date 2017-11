Dit zeggen Jean Todt en Paddy Lowe over Robert Kubica

Hoe zit het nu precies met die Pool?

Op basis van Allard Kalff brachten we afgelopen week al het nieuws dat Kubica een contract getekend zou hebben met Williams, maar dat bleek enigszins voorbarig te zijn. Op zich logisch: waarom zou je als team net een weekje voordat je de kans hebt een coureur in je auto te zetten alvast pen op papier zetten? We hebben het immers over een coureur die inmiddels ruim zeven jaar geen f1-race meer gereden heeft.

Eerder lieten Juan Pablo Montoya en Jacques Villenieve, twee has-beens mannen met recht van spreken nog weten dat zij de comeback van Kubica totaal niet zien zitten. De arm van Robert zou te zeer beschadigd zijn om een F1 auto goed te kunnen besturen. Villeneuve ging zelfs zo ver om te zeggen dat het gevaarlijk zou zijn om Kubica weer in het F1-veld los te laten en riep zowel de Pool als de FIA op nog eens op daar goed naar te kijken.

Inmiddels heeft Jean Todt echter gezegd dat er geen speciale tests komen voor Kubica. De dokters die de FIA in dienst heeft kunnen binnen de huidige tests en reglementen in zijn ogen prima een oordeel vellen over zijn capaciteiten. Eerder dit jaar heeft Robert al laten zien dat hij binnen de gegeven tijd uit de auto kan stappen. Op basis van een kort filmpje op Reddit zit er nog best wat kracht in de rechterhand van de Pool, het is alleen de beweeglijkheid die het af laat weten.

Maar de FIA-baas zal wellicht ook denken dat het verstandiger is om dit proces over te laten aan de natuurlijke gang van zaken. Kubica is natuurlijk toch een soort held als hij er met zijn beperking in slaagt terug te keren op het hoogste niveau van de sport en hem extra barrières in de weg leggen is in dat opzicht niet per se handig. Mocht Williams zelf ondervinden dat de Pool toch niet zo goed kan functioneren als gehoopt, dan zullen ze hem uiteindelijk echt niet in die auto zetten volgend jaar.

Als we Paddy Lowe mogen geloven is dat scenario nog altijd denkbaar. Het team gaat Kubica gewoon rustig evalueren en daarna een beslissing maken. Verwacht dus niet per se dat er heel rap een kogel door een kerk heenvliegt. Tenzij Lowe keihard liegt tegen autosport: