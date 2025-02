Koop deze Maserati op Marktplaats met 450.000 kilometers achter de rug

Je leest het goed, een Maserati met 450.000 kilometer op de klok. Dat kan toch helemaal niet? Jawel dus, zo bewijst deze Quattroporte op Marktplaats.

Stiekem willen we allemaal een Maserati. Maar vrijwel niemand durft het aan om er een te kopen. Afschrijving en onderhoud zijn immers niet mals over het algemeen. Dus je moet wel een echte echte liefhebber zijn om het er voor over te hebben. Aan het eind van de dag gaan negen van de tien benzinehoofden uiteindelijk toch voor dik en Duits. Ook niet altijd voordelig, maar ietsje meer ‘vertrouwd’.

Maar is het nou allemaal wel zo erg als de reputatie ons doet vermoeden? Video’s van M539 doen ons denken van wel. Maar je kan ook een beetje geluk hebben. We werden getipt dat er op Marktplaats momenteel een Maser staat met maar liefst 450.000 kilometer achter de kiezen. We wisten niet eens dat zoiets bestond. Dus we hebben de NAP even bekeken om te kijken of niet iemand de teller vooruit heeft gedraaid. Maar die zegt dat de kilometerstand geloofwaardig is.

Het is een Quattroporte van de vijfde generatie, ook wel bekend als de mooiste generatie. De eerste, derde, vierde en zesde zijn ook niet verkeerd. Maar de vijfde was wel peak Quattroporte tot nu toe. Over de tweede generatie hebben we het nooit. Met de vijfde ‘QP’ die aan het begin van deze eeuw verscheen, maakte Maserati voor de zoveelste keer een hoopvolle doorstart. Feitelijk was het meer een Ferrari met vier deuren.

De V8 motor en transaxle bouwwijze met de versnellingsbak achterin maakte de Quattroporte tot een sportwagen die toevallig ook een sedan was. De versnellingsbak was wel een dingetje. Dat was er eentje van het type flippers met enkele koppeling. Journalisten vonden het top bij snel rijden. Maar als je de bak liet werken als ‘automaat’, was het een beetje horten en stoten. Niet per se wat je van een S-Klasse of 7-Serie alternatief verwacht.

Later kwam er een versie met conventionele automaat. Die was dan overigens niet achterin de auto gemonteerd. De gewichtsverdeling wordt daardoor ook ietsje beïnvloed (meer op de neus uiteraard). Maar gezien de layout met de motor in de lange neus en achterwielaandrijving, valt de schade mee. Volgens de meesten is het de versie die je eigenlijk moet hebben (naast de Sport GT S Awards Edition).

Dit exemplaar uit 2005 heeft echter de originele bak, met dus die enkele koppeling. En ook de originele motor met 400 pk. Het is een atmosferische V8 met een inhoud van 4.2 liter. Later volgden versies met 4.7 liter. Die hebben vooral iets meer koppel. Maar ach, je kan niet alles hebben.

Volgens de verkoper is het alsnog een ‘fantastische, net ingereden 😉, goed startende, lopende, schakelende, rijdende, remmende en accelererende Maserati Quattroporte’. Zoals ze in Duitsland zeggen ‘Start, läuft’. De eerste eigenaar liet zich rijden en de tweede eigenaar was de chauffeur van de man die zich liet rijden. De verkoper is de derde eigenaar en heeft nu een Sport GT gekocht, naar eigen zeggen.

Vorig jaar is er nog 5.000 Euro uitgegeven aan onderhoud. Maar de vraagprijs is 7.500 Euro. Daar zie je meteen het probleem van een Maser rijden. Je moet het plezier zien in geld uitgeven aan het in stand houden van rijdend cultureel erfgoed. En daarbij genieten van de looks, sensaties en de soundtrack. Koop dan?