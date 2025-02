Is dit BMW 7-Serie speciaaltje in Peridot Green wel te pruimen?

Deze Groene BMW 7-Serie doet ons terugdenken aan de hoogtijdagen van groen7. Is de lelijke mastodont zo wel te pruimen?

BMW deed enkele jaren geleden ons hart opnieuw huilen. Om redenen die ondoorgrondelijk zijn, maakte het de nieuwe 7-Serie opnieuw ontzettend lelijk. Snel gingen onze gedachten terug naar de E65. De pijn van destijds uitgelachen te worden door mijn Mercedes-minnende kornuit op school stak opnieuw als nooit tevoren. Je kon wel tegenargumenten opwerpen en wijzen op de magistrale E38. Maar je wist dat ‘ie gelijk had. De W220 was ook niet alles, zeker met terugwerkende kracht niet. Maar man, wat was die E65 een partij fugly.

Daarna kwamen de F01/02 (rijtest) en G11/G12. Die waren, zeker tot de lift van de die laatste, best wel prima. Best wel fraai zelfs gewoon. Niet zo fraai als een E32 of E38 wellicht. Maar dat is ook moeilijk, zeker met moderne snufjes, wensen en veiligheidseisen. De facelift van de G11/12 (rijtest) bracht al een lelijke neus. Maar in vergelijk wat komen ging, was dat nog een beauty. Waarom nou BMW? Maar serieus…Waarom nou BMW?

Een groot deel zit ‘m niet alleen in de styling cues, maar in de proporties. Net zoals de meeste moderne BMW’s heeft de Siebener een (veel) te hoge beltline, vermoedelijk om accu’s en dergelijke plaats te bieden. BMW probeert dat ‘op te lossen’ met two-tone lak bij de7-Serie, doch na een kwartiertje knutselen met Preview zie je al hoeveel beter had kunnen zijn als er over de hele linie een paar centimeter minder staal boven de wielen zou zitten. De kont zou dan ook wat minder hoog en smal ogen ((boven het origineel, onder de chop-top).

Helaas is de zaag in je auto zetten voor de meeste mensen niet per se een goede optie. Dus resteert niets anders dan een decente kleurcombo kiezen. Voor de Zuid-Koreaanse markt heeft BMW dat nu zelf gedaan met een speciaaltje op basis van de 750e. De Individual Peridot Green Edition is uitgevoerd in…Peridot Green.

Er is hier niet gekozen voor two-tone lak noch voor zwarte lijstjes en grilles. Het groen is afgezet met chroom. Een klassieke combinatie. Binnen vind je Merino leder in de kleur Tartufo. Best wel chique dus. Een beetje Rolls-Royceesque. Er worden 15 exemplaren gemaakt. Voor wat het waard is kost het speciaaltje in Zuid-Korea omgerekend een kleine twee ton aan Euro’s. Kan het zo dan wel, of kan het gewoon überhaupt niet? Laat het weten, in de comments!