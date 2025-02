BMW Vision Driving Experience is stiekem nieuwe elektrische M3

De BMW Vision Driving Experience blijkt stiekem de nieuwe elektrische BMW M3 te zijn. Gave neus wel.

BMW noemt het niet met zoveel woorden, maar de BMW Vision Driving Experience (VDX) waar we het gisteren over hadden, blijkt stiekem de nieuwe elektrische M3 te zijn. Gisteren dachten we nog dat het model een soort grote coupé of sportwagen was. Nou ja, dat laatste is het dus ook in zekere zin, maar met een wat kleiner formaat.

We weten al een tijdje dat BMW de kansen gaat spreiden met de M3 in de toekomst. Waar Audi en Mercedes hybrides maken van de C63 en RS5, volgt BMW een tweesporenbeleid. Je kan straks nog steeds een traditionele BMW M3 krijgen met zes-in-lijn. Maar je kan ook een vol elektrische M3 krijgen. Dat wordt dan een variant van de (nieuwe) ‘Neue Klasse’ BMW’s.

Intern krijgt de nieuwe ‘i3’ de code ‘NA0’ en de elektrische M3 de code ‘ZA0’. Er is BMW natuurlijk veel aan gelegen om te bewijzen dat je ook elektrisch een beleving kan bieden die ‘M3-waardig’ is. Met het Heart of Joy moet de rij-ervaring iets speciaals worden. Een brommende motor zit er natuurlijk niet in, helaas.

Qua uiterlijk zijn er geen echte verrassingen. Het lijkt allemaal erg op het eerste Neue Klasse concept, maar dan lekker dik gemaakt. Wild uitgeklopte wielkasten en een forse luchthapper onder de koplampen en nieren doen het krachtspotentieel vermoeden. Net als bij de ‘normale’ doet de Neue Klasse een beetje denken aan de tijd van de E30, zonder daarbij echt retro te zijn. Alleen de achterkant met die hoge lampen…Dat weten we nog niet. Het lijkt haast een beetje Japans, als in Lancer EVO.

Bij de concept geven de wielen licht. Maar dat zien we het productiestadium niet halen. Het interieur is Teslaësque minimalistisch, met een groot scherm en niet veel meer. Op de ruit zien we iDrive geprojecteerd worden, iets wat BMW introduceerde op de Consumer Electronics Show.

We zijn dus een beetje intern verdeeld. Met name de neus en de zijkant van de auto zien er best gaaf uit. De achterkant moeten we nog even laten inwerken. Het interieur is niet per se iets om warm van te worden. Een mixed bag dus. Alles zal afhangen van de Freude am Fahren, oftewel de *kuch* Driving Experience dus. Slaagt BMW erin om dat speciaal genoeg te maken? Of blijft dat bij het gemis van dinosap een onmogelijk visioen? De tijd, zal het leren.