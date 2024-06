Briljante Quattroporte GT S tegenwoordig verrassend betaalbaar

Iedereen weet dat de Quattroporte GT S dé versie van deze ultieme sportlimo is.

De Maserati Quattroporte van de vijfde generatie (M139 voor intimi) is een heel bijzondere auto. Puur rationeel valt er namelijk een hoop op aan te merken. En toch, als je ermee gaat rijden maakt het je allemaal niets uit. De vierdeurs Maser is zeker niet de snelste in zijn klasse. Of de ruimste. Of de betrouwbaarste. Toch is het de gene die je écht wil.

En van alle Quattroportes is er uiteraard ook een heilige graal. Dé uitvoering die je per se wil hebben is de Quattroporte GT S. Dat is een sportiever model dat kwam na de facelift. Hierbij werd de Quattroporte ingrijpend verbeterd. Een paar voordelen van de GTS is de toegenomen betrouwbaarheid, het hogere vermogen en de automatische transmissie van ZF.

Maserati Quattroporte GT S

Dat hogere vermogen is overigens lachwekkend laag. Waar de Duitse concurrentie extreme vermogens van meer dan 600 pk in hun slagschepen lepelde, deed Maserati het rustig aan met slechts 440 pk en 490 Nm. Maar het maakt niets uit. Want wat heb je aan veel vermogen als er geen snelheidsensatie is? Weinig motoren klinken beter dan de 4.7 liter V8 van Maserati (eigenlijk Ferrari). En laten we eerlijk zijn, met 440 pk kun je alsnog op hoge snelheden Europa doorkruisen.

Het grote probleem van de Quattroporte GT S was altijd zijn prijs. Je was minimaal 220 mille kwijt en dat was nog voordat je opties ging aanvinken. Ook in 2009 was dat serieus veel geld. Gelukkig heeft de afschrijving zijn werk gedaan en zijn de prijzen aanzienlijk vriendelijker. Dit exemplaar dat wij vonden kost slechts 49.950 euro. Dat is goedkoper dan een Golf GTI en niet zo’n klein beetje ook!

Avondvierdaagse op Santoni’s

Natuurlijk, iedereen gaat zeggen dat je ‘leegloopt’ op het onderhoud en dat klopt ook wel. Dat is ook een beetje inherent aan de klasse. Overigens zijn deze late GT S-modellen aanzienlijk betrouwbaarder dan de vroege QP’s met de Duo Select-transmissie.

Natuurlijk, deze Quattroporte GT S is niet zo’n auto die je gaat rijden als youngtimer. LPG-tank erin en 30.000 km per jaar forensen past niet echt. Alsof je de Nijmeegse vierdaagse gaat lopen op Santoni’s. Het kan wel, maar het voelt niet juist.

Want waar de meeste dikke Duitse powersedans slagschepen zijn met sportwagen prestaties, heeft deze Quattroporte daadwerkelijk het DNA van een sportwagen. Zie deze auto als een vierdeurs Ferrari 612 Scaglietti met V8 en grote achterbank. Ja, zo speciaal is ‘ie. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

