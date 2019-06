Koop deze Mercedes CLK met 930.842 km (!)

Dit is gewoon topkwaliteit.

Vroeger leken Mercedessen voor de eeuwigheid gebouwd. In de jaren ’70 en ’80 was de kwaliteit zo ontiegelijk hoog dat je na het kopen van een Mercedes een jaar of vijftien, twintig onder de pannen was. Gewoon een beurt wanneer nodig en wat roestpreventie en je hoeft geen verkoper meer te zien.

In de jaren ’90 ging het allemaal bergafwaarts. Althans, volgens vele Benz-devoten. Wellicht in vergelijking met de W126 en W124, maar er waren voldoende Mercedessen die in die periode lang mee kunnen. Dat bewijst deze CLK die je op de afbeeldingen ziet. Nee, het is niet de CLK 430 die @Wouter wilde inzetten als redactie-wagen om de vrij-mi-bo benodigdheden te halen.

Het is een CLK die stamt uit september van 1999. De Germaanse coupé is heel sober (doch fraai) uitgerust. Een CLK200 Elegance Automaat. Dat is niet een sprinter, maar wel een langloper. Dit exemplaar heeft er namelijk 930.842 KM gelopen. De auto is blauw metallic met een grijs stoffen interieur. Tegenwoordig kan dat echt niet meer, maar vroeger kwam het veel voor dat zelfs best wel kostbare Mercedessen voorzien waren van stoffen bekleding.

Natuurlijk is het niet allemaal hosanna. Zo is de auto redelijk aangetast door roest, iets wat je nog weleens ziet bij Benzen uit die periode. Daarbij heeft de auto bijna een miljoen gereden, dus het is de CLK vergeven. De wielen horen niet origineel onder deze auto, maar ze misstaan absoluut niet. De auto wordt enkel verkocht aan de handel, dus mocht je een handeltje hebben in keurige okazies: voor 3 mille is deze bijna-miljonair staat ;ie op de bedrijfsvoorraad. De advertentie checken doe je door hier te klikken.