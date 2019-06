De eerste Nederlandse Tesla politieauto is een feit

De politie komt je fluisterstil tegemoet!

Nederland is een land waar Tesla enorm goed verkoopt. Het land zit vol met progressieve, milieubewuste en en duurzame mensen, zoveel is wel duidelijk. Nu moeten we toegeven dat een Tesla Model S (rijtest) ook best een gave auto is: laag, breed en in de juiste uitvoering enorm snel.

In Nederland is de auto niet alleen populair bij de zakelijke rijder, maar ook in Amsterdam zie je ze geregeld als taxi voorbij komen. Een briljant idee, eigenlijk. Een Model S is lekker ruim. Niet alleen voor de passagiers op de achterbank, maar de kofferbak is de grootste in zijn soort. Ook is een elektromotor ideaal in de stad: de uitstoot vind niet direct plaats in een dichtbevolkt gebied. Daarbij is het rendement veel hoger dan bij een vergelijkbare diesel bij die snelheden. Kortom: topkeuze.

Geldt dat ook voor de Tesla-politieauto? Want ondanks dat onze overheid graag middelen beschikbaar stelt om milieuvriendelijker te kunnen opereren, hebben wij dat nog niet kunnen zien als het gaat om politieauto’s. Als het gaat om dure dienstwagens, zijn we natuurlijk bekend met de Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro.

Wat blijkt: de politie schijnt wel degelijk met een Tesla te rijden. De Tesla Model S in kwestie is een zogenaamde onopvallende surveillanceauto. Een beetje het ‘Blik op de Weg‘-idee. In plaats van twee bruuske agenten (standaard met Gronings accent) en een compleet camerateam, zitten er twee agenten in. Volgens ingewijden is het een auto van Politie Regio Tilburg.

De auto werd gespot door een attente Autoblog-lezer. Hij kon bevestigen dat bij Breda deze Tesla Model S rondreed. Sterker nog, hij heeft gezien dat twee heren in uniform (agenten, red.) de auto aan het laden waren. Volgens Korpschef van de redactie, @Wouter is moet het vrij simpel zijn om ze af te schudden: een kwartiertje boven de 200 km/u moet voldoende zijn om deze auto af te schudden.