Kom alles te weten over de kleuren van Porsche

Leuk tijdverdrijf voor de echte Porsche-nerds.

Porsche is een merk met een lange historie. Porsche is ook merk met een lange lijst aan beschikbare kleuren. Reguliere kleuren, maar ook zeldzamere tinten van Porsche Exclusive Manufaktur.

Als je iets wil weten over de kleuren van Porsche, bijvoorbeeld informatie over een one-off of een PTS-tint, waar te beginnen? Porsche Club of America heeft iets geniaals bedacht. De club heeft een website opgericht die fungeert als een soort Porsche-walhalla voor de kleuren van het merk. Zie het als een Wikipedia, maar dan voor kleuren.

De site, die vandaag is live gegaan, heet Rennbow. Nergens anders op het internet is een site te vinden die zoveel Porsche-kleuren heeft opgenomen in een database. Er zijn 1.700 Porsche-foto’s op de site geupload, met in totaal meer dan 500 verschillende kleuren.

Klik op een kleur om meer informatie te weten te komen. Bijvoorbeeld welke Porsche(s) deze kleur hebben en hoe zeldzaam de tint is. Het is een tof initiatief van petrolheads, voor petrolheads. De site heeft nog wel wat werk nodig. Zo zijn er tientallen kleuren die nog geen beschikbare foto hebben. Rennbow is voor iedereen gratis te gebruiken. Wellicht dat het eigenaren helpt bij het samenstellen van een toekomstige Porsche?