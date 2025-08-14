Zo duur is 850 pk op de achterwielen met een handbak

Een handgeschakelde sportwagen met 850 pk op de achterwielen, dat zou lekker simpel moeten zijn. De prijs doet anders vermoeden.

De Amerikaanse muscle car heeft dankzij ons belastingstelsel nooit echt gewerkt hier. En dat is jammer, want het idee is heel leuk. Door comfortzaken als verfijning, opties en andere dure zooi achterwege te laten, is de hele auto gericht op de motor. Vaak een heerlijke doch eenvoudige V8 met karrenvrachten pk en een lekkere soundtrack. En vanwege dat eerste kost het vaak niet zo veel. Voor 40 mille had je recent zowel de Camaro, Challenger als Mustang te pakken. Dat ging je in Nederland niet lukken, want voor een ton is de lol van zo’n plastic Mustang er snel af.

Ford Mustang

Het recept moet dus simpel blijven: dikke motor, goede specs, veel pk, lage prijs. Iets waar de Ford Mustang, de enige die nog ‘klassiek’ is gebleven van de oude garde, nog steeds goed in is. Dat een Mustang ook aardig extreem kan zijn, merk je aan versies als de GTD. Maar goed, die zijn dan ook iets gecompliceerder dan een simpele muscle car en meer bedoeld voor de wetenschap omtrent ronderecords. Nu is er een nieuwe Ford Mustang en het prijskaartje doet vermoeden dat het een soort GTD is. Maar het recept ademt weer klassiek en simpel.

Het gaat om de Shelby Super Snake R. Zoals altijd moet je Shelby niet door de war halen met Shelby, het is ook wat lastig. Kort gezegd: Shelby wordt door Ford gebruikt als performance-aanduiding (Shelby GT350 en GT500), maar Shelby is ook nog een op zichzelf staand bedrijf wat Fords van aftermarket upgrades voorziet. Die laatste verzorgt deze Super Snake R.

Toch lijkt de Shelby Super Snake R wat op het recept van de GT500. De grote spoiler, lichtgewicht velgen en andere aerodynamische upgrades doen wat denken aan hoe Ford een Mustang heftiger maakt om tot de GT500 te komen. Aangezien die er nog niet is van de nieuwste Mustang, is dit een mooie opvulling.

Specs

En wat zit er verstopt onder dat flink aangepaste uiterlijk? Uiteraard komt de Shelby Super Snake R met een flink aangepaste motor. De basis is de Ford Mustang Dark Horse die uit de 5.0 liter ‘Coyote’ V8 een niet verkeerde 500 pk perst. Zoals al gezegd heeft de Shelby veel meer: 850 pk. En ja: de handgeschakelde Tremec-zesbak blijft. Da’s wel erg lekker: alles wat Ford heeft uitgebracht in deze pk-regionen heeft of had een automaat. De extra 350 pk komen van een supercharger bovenop het blok. Om het heel en koel te houden is een nieuwe radiator toegevoegd, evenals nieuwe remmen, een schroefset en andere verstevigingen in de ophanging. De velgen zijn van magnesium, er zit een catback-uitlaat op voor een lekkere sound en de handbak is voorzien van een short shifter voor nog betere schakelmomenten. Kortom: genoeg om van te houden.

Duur

Wat we al zeiden: dat heeft wel zijn prijs. Nou is een Dark Horse met zijn 67.000 dollar ook niet meer het schoolvoorbeeld van een doodsimpele goedkope muscle car, maar de Shelby Super Snake R kost 224.995 dollar. In onze valuta een slordige 194.000 euro. Daar zit overigens de prijs van de Dark Horse wel bij in. De upgrades kosten dus bijna 160.000 dollar. Nou krijg je wel een bullebak van een auto, met handbak en achterwielaandrijving en bovendien kan Shelby je er drie jaar garantie op geven.