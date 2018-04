Koop deze obese M4 met 511 pk op Autotrack

De vorige eigenaar heeft flink wat pegels uitgegeven aan de modificaties van deze M4. Kopen, of met een grote boog omheen lopen?

De M3…sorry, M4 (rijtest), is nog steeds een soort ultieme jongensdroom voor velen. De dikste variant van de 3-serie kent een racehistorie waar, met uitzondering van de Porsche 911, eigenlijk geen andere auto aan kan tippen. Je kan praten over de 7-serie, of zelfs Rolls-Royce’s, maar qua ‘sportiviteit’ is de M4 nog altijd het beste wat BMW te bieden heeft.

Je zou dus zeggen dat de M4 redelijk ‘af’ is, na ruim drie decennia fijnslijpen. Toch is het voor sommigen niet meer dan een blank canvas. Neem het exemplaar dat te koop staat bij van den Akker. De auto begon zijn leven weliswaar als een relatief aai uitgevoerde M4, maar de eigenaar gooide er vervolgens tienduizenden Euro’s tegenaan om er iets speciaals van te maken. Een bloemlezing opsomming:

Liberty Walk Wide Body Kit inclusief carbon delen: 30.000 Euro

20 Inch custom Vossen Wheels (3 delig): 15.000 Euro

Genesis / X-fire custom audio installatie: 10.000 Euro

Akrapovic sportuitlaat: 9.500 Euro

KW / Airrex Airride: 10.000 Euro

BMW M Performance sportstuurwiel met LED-weergave 1.800 Euro

Akrapovic carbon buitenspiegelsbehuizing: 750 Euro

Gouden versterker (24 karaats verguld)

Carbon achterspoiler (custom made)

Carbon motorkap (custom made)

Getinte ramen rondom

Chiptuning op maat (511 pk)

De ronde bedragen zijn op deze manier gequoot door de verkoper, maar we zullen er maar vanuit gaan dat ze redelijk accuraat zijn. In dat geval is er het grootste deel van nóg een M4 stukgeslagen op de auto. De grote vraag is natuurlijk, wat moet je daar voor over hebben als tweedehands koper? Wel, de vraagprijs voor deze bak met ruim 50.000 kilometer op de klok bedraagt 102.950 Euro. Daar koop je ook ongeveer anderhalve standaard M4-okkazie voor, als je ons nog volgt. Verdedigbaar, of wil jij nog meer afschrijving zien bij zo’n ‘tuningshok‘?

Bedankt @smartman053 voor de tip!