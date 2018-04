Tesla aandeelhouders willen wél Tesla, maar géén Musk

De Muskias mag binnenkort wellicht het veld ruimen.

Een wijs man zei ooit: “een dag zonder nieuws over Tesla, is een dag niet geleefd.” Of het ook tegelijkertijd het motto is van Elon Musk weten we niet, maar de Californische elektrogigant is voldoende actief om geen moment uit het licht van de schijnwerpers van de media te verdwijnen; zowel om juiste als onjuiste redenen.

In het meest recente geval zijn het de aandeelhouders en de raad van bestuur die als een Romeinse keizer over het lot van hun Zuid-Afrikaanse gladiator moeten beslissen. Elon Musk, die momenteel twee uiterst belangrijke posities binnen het bedrijf bezet, wordt binnenkort onderworpen aan de mening van de aandeelhouders. Op 5 juni zullen zij mogen beslissen of hun leider zowel de positie van CEO én de positie van voorzitter van de raad van bestuur zal mogen blijven bekleden.

Het is een opmerkelijk voorstel, daar Elon Musk de aangewezen persoon lijkt om het bedrijf te leiden. De reden dat er enige onvrede bestaat over de huidige situatie, is te danken aan het feit dat beide rollen bij bedrijven met een vergelijkbare magnitude veelal door twee verschillende personen worden uitgevoerd. Het is immers gezond als er enige onafhankelijkheid binnen de leiding van het bedrijf te constateren is.

Moet Musk nu dan vrezen voor zijn rol als voorzitter van de raad van bestuur? Absoluut niet. Het voorstel is namelijk gedaan door ene Jing Zhao, die in het bezit is van twaalf aandelen. Zelfs in het uitzonderlijke geval dat Zhao een grote schare aandeelhouders aan zijn kant krijgt, heeft hij de raad van bestuur nog altijd tegen. Zij raden diezelfde aandeelhouders namelijk aan om tegen het voorstel te stemmen.

In een statement van Tesla wordt het volgende geschreven: