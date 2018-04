Occasion-battle van de dag: GT86 versus BRZ

De Toyo is een jaar jonger, heeft marginaal minder gereden én is ruim vier ruggen goedkoper. Makkelijke keus dus, of is er een twist?

Uiteraard is er een twist! Immers heeft het niet zoveel zin om de BRZ en GT86 naast elkaar te zetten, daar Toyota en Subaru de auto samen ontwikkelden en geen moeite deden dat te verdoezelen. De twee sportieve Japanners zijn op details na krek eender. Onlangs ging @casperh een blokje om met een gebruikte GT86 (aankoopadvies) om eens te kijken wat er na een paar jaar over is van alle fun die de auto te bieden heeft. Spoiler alert: nu er iets van die belachelijke hoge BPM is afgeschreven, is zo’n kekke coupé best een goede keuze. Genoeg reden dus om nog maar eens Autotrack aan te vuren en een paar exemplaren nader te bekijken.

Hoek 1: Toyota GT86, 2013, zwart, automaat, 86.093 km, 23.900 Euro.

Deze GT86 is op het oog een beetje saai, met zijn zwarte lak, standaard velgen en…automaat…Maar kijk je beter naar de advertentie dan zie je dat ‘ie best wel een mooie spec heeft met veel luxe. Navi, xenon, leder/alcantara, een sportuitlaat, verwarmde voorstoelen, het zit er allemaal op. De standaardvelgen maken de kans ook een stuk groter dat er tevens de standaardbanden onder zitten, wat volgens @casperh een goed ding is. Dit rubber heeft namelijk niet zoveel grip, waardoor de atmosferische vierpitter het iets makkelijker heeft om de kont een stapje opzij te laten zetten. De auto staat bij een Toyota-dealer en is volgens de advertentie zitten de boekjes erbij.

Hoek 2: Subaru BRZ, 2012, blauw, automaat, 90.500 km, 27.995 Euro.

Ja, je dacht natuurlijk dat we naast de automatische GT86 een handgeschakelde BRZ zouden zetten, maar zo simpel is het niet. Ook dit is een automaat. Tevens is deze BRZ eveneens behoorlijk luxe uitgevoerd met leder/alcantara bekleding, xenons en stoelverwarming. Net als de Toyota staat ‘ie bij een merkdealer. Het kleurtje (WRC-blauw) is alvast een stukje lekkerder dan dat van de Toyo, maar ook daar gaat het eigenlijk niet om: deze Subie is namelijk getsjoeneerd.

De auto heeft een Sprintex Supercharger Systeem en RVS uitlaat. Het vermogen is daarmee opgekrikt naar zo’n 300 pk. Het onderstel en de remmen zijn op dit hogere potentieel afgestemd. Deze BRZ heeft Bilstein schokbrekers, Eibach veren, een setje BBS pornojetsers en remmen van de WRX. Volgens de verkoper zijn alle aanpassingen aan de auto netjes gedocumenteerd. Uiterlijke aanpassingen zijn er ook, maar zo te zien is er geen onherstelbare schade aangericht op dit vlak.

Dus, standaard kopen, of extra betalen voor meer oompf? Kies Moahhhh!