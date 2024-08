Snik: dit is de állerlaatste Maserati met V8

Het einde van een tijdperk: Maserati neemt definitief afscheid van de V8.

Zeg je Maserati, dan zeg je V8. Helaas is dat nu verleden tijd. Om met John Ewbank te spreken: het moment dat je wist dat zou komen is eindelijk hier. Maserati heeft de laatste V8 gebouwd. De V8 vertrekt niet met stilzwijgende trom, want ze hebben er nog wel een speciaaltje van gemaakt.

De laatste Maserati ooit met een V8 is de ‘Quattroporte Grand Finale’. Dit is tevens de laatste Quattroporte. Voorlopig in ieder geval. Er schijnt ooit nog een keer een elektrische opvolger te komen, maar die komt op z’n vroegst pas eind volgend jaar. En waarschijnlijk later.

Maserati heeft het heel subtiel gehouden met de laatste Quattroporte: deze auto heeft een klassieke samenstelling. De Grand Finale is uitgevoerd in donkerblauw metallic, met bruin leer en hout in het interieur. Niet enorm speciaal, maar wel gewoon heel fraai natuurlijk.

Uiteraard gaat het om de krachtigste versie van de Quattroporte, de Trofeo met 580 pk en 730 Nm koppel. Op de afdekplaat van de motor staan handtekeningen van het team dat aan deze auto heeft gewerkt en uiteraard zit er een plaquette in het interieur.

Naast de laatste Quattroporte met V8 laat Maserati nog een unieke auto zien: de MC20 Iris. Hier is in principe niks bijzonders mee aan de hand, behalve dat het een uniek uitgevoerd exemplaar is. Deze auto is uitgevoerd in Al Aqua Rainbow, een bijzondere lak met een parelmoereffect. Ook is de auto voorzien van kekke striping en een bijzonder interieur. Het kan allemaal bij Maserati.